Mit der Umstyling-Ausgabe bei "Germany’s Next Topmodel" erzielte ProSieben vor zwei Wochen 22,8 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) - das war der höchste Wert, den das Format seit vielen Jahren eingefahren hat. In der vergangenen Woche ging es dann wieder auf 18,8 Prozent zurück - ebenfalls ein starker Wert. Jetzt kletterten Heidis Models aber erneut auf mehr als 20 Prozent: 1,65 Millionen junge Zuschauer sahen am Donnerstag zu und verhalfen dem Format so zu 20,5 Prozent Marktanteil.

Die ProSieben-Show war damit das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte noch ein paar wenige junge Zuschauer mehr. Auch der Staffelschnitt des ProSieben-Formats liegt derzeit bei ziemlich genau 20,0 Prozent - ein starker Wert. Insgesamt schalteten übrigens 2,49 Millionen Menschen "Germany’s Next Topmodel" ein, damit waren beim Gesamtpublikum 8,5 Prozent drin. "red" erreichte am späten Abend 890.000 Gesamtzuschauer und 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Von solchen Werten ist Sat.1 derzeit meilenweit entfernt. Die Waldrekordwoche entpuppt sich immer mehr als Quoten-Gift. "Promis - 7 Tage ohne… - Das Sat.1 Umweltexperiment" erreichte nur 490.000 junge Zuschauer, damit holte Sat.1 lediglich 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen hier 1,18 Millionen Menschen zu. Doch es ging im Verlauf des Abends noch weiter bergab: Die Doku "Operation Wald - So retten wir unseren Planeten" fiel auf 3,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und die Wiederholung von "Luke! Die Umwelt und ich" kam danach auf ganz schlechte 1,7 Prozent. Sat.1 erzielte am Donnerstag dann auch nur 6,3 Prozent Tagesmarktanteil.

Gut verlief der Abend für Kabel Eins: "Achtung Abzocke" lag in der Primetime bei 5,6 Prozent und das "K1 Magazin" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 6,5 Prozent. Bei RTLzwei ist der Reset-Effekt von "Love Island" derweil schon wieder verpufft: Am Donnerstag kam das Format nur auf 5,5 Prozent, der "Aftersun"-Talk konnte danach mit 4,0 Prozent überhaupt nicht überzeugen. Aber auch in der Primetime lief es dieses Mal ungewohnt schlecht für RTLzwei: "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" erreichte nur 670.000 Gesamtzuschauer und 4,7 Prozent in der Zielgruppe. Beides sind Tiefstwerte der aktuellen Staffel. Vox punktete am Donnerstag mit einem Film-Doppel: "Pacific Rim: Uprising" holte zur besten Sendezeit 7,7 Prozent, "James Bond - Feuerball" steigerte sich danach auf 9,1 Prozent.