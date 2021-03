Mit einem starken Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe war Nitro am Sonntag der erfolgreichste unter den kleinen Fernsehsendern. Zu verdanken hat der Männersender das nicht zuletzt einem erfolgreichen Abendprogramm: Zwar startete "CSI: Miami" mit 1,4 Prozent zunächst in den Abend, doch schon gegen 21:52 Uhr lag der Marktanteil von "CSI: Den Tätern auf der Spur" bei 3,0 Prozent. 670.000 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt dabei, knapp eine Stunde später zählte Nitro sogar 740.000 Zuschauer sowie 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Bis nach Mitternacht zog der Marktanteil zudem auf bis zu 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Nitro war damit deutlich gefragter als Sat.1 Gold, das ebenfalls auf US-Krimis setzte, aber bis Mitternacht kontinuierlich weniger als zwei Prozent Marktanteil mit "Criminal Minds" und dem Ableger "Beyond Borders" erzielte. Doch Nitro war eben nicht nur abends erfolgreich - schon zur Mittagszeit trieb der Serien-Klassiker "Das A-Team" den Marktanteil auf bis zu 3,4 Prozent.

Richtig stark waren danach auch "Die Tuning-Profis" unterwegs, die bis zu 370.000 Zuschauer erreichten und den Marktanteil auf starke 3,7 Prozent trieben. Und auch das Automagazin "Top Gear" erfreute sich großer Beliebtheit und hielt den Marktanteil mit drei Folgen bei mehr als drei Prozent. Nur am Vorabend tat sich Nitro dann vorübergehend etwas schwerer und fiel teils hinter ProSieben Maxx zurück, wo die Doku-Reihe "Man vs. Foos - Die XXL-Challenge" bis zu 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Mit 1,6 Prozent Marktanteil war ProSieben Maxx am Sonntag letztlich ebenfalls erfolgreich und lag gleichauf mit DMAX. Noch vor den beiden Männersendern platzierte sich Sixx, das vor allem am Vormittag und Mittag aufdrehte. Stolze 4,5 Prozent Marktanteil erzielte die Dokusoap "Fixer Upper" um kurz nach 12, insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 440.000 Zuschauer dabei. Am Abend kam der Frauensender mit den Spielfilmen "Genug" und "Durchgeknallt - Girl, Interrupted" hingegen nicht über Werte von 1,0 und 0,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus.