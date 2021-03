Am Montagabend meldete sich bei Vox die Gründershow "Die Höhle der Löwen" zurück - und machte Vox damit prompt auch wieder zum Marktführer in der klassischen Zielgruppe: 1,2 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, was in dieser Altersgruppe einem Marktanteil von 14,7 Prozent entsprach. Insgesamt hatten 2,38 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Ein voller Erfolg war "Die Höhle der Löwen" damit auch diesmal, doch verglichen mit der Herbst-Staffel lief es etwas schlechter: Damals lag der Staffel-Tiefstwert (vorläufig gewichtet, ohne zeitversetzte Nutzung) bei 14,8 Prozent, der Staffel-Schnitt bei fast 17 Prozent. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatten die "Löwen" bei Vox im Schnitt hingegen weniger als 11,5 Prozent Marktanteil erzielt, damals traten sie dienstags allerdings auch noch gegen "The Masked Singer" an.

Beim Gesamtpublikum hieß der Primetime-Marktführer unterdessen ZDF: Dort gewann "Ku'damm 63" im Vergleich zum Auftakt am Sonntag sogar noch fast 200.000 Zuschauer hinzu, die Reichweite stieg auf 5,43 Millionen an. Das reichte für sehr gute 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erreicht - auch das ein deutlicher Aufschlag von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Sonntag.

Das Erste konnte da nicht mithalten: Nachdem noch 5,07 Millionen Zuschauer das "ARD Extra: Die Corona-Lage" gesehen hatten, waren ab 20:30 Uhr bei "Wildes China" noch 2,9 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei. "Hart aber fair" ließ die Reichweite dann aber nochmal auf 3,38 Millionen Zuschauer ansteigen.