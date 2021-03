Die Entscheidung von RTLzwei, in diesem Jahr viele Ausgaben der "Geissens" am Stück zu zeigen, hat sich ausgezahlt. Auch die letzten beiden Folgen waren mit durchschnittlich 6,5 und 6,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ein schöner Erfolg für den Sender, beide Ausgaben kamen auf mehr als eine Million Zuschauer. In Summe erreichte die nun zu Ende gegangene Staffel sogar 7,4 Prozent Marktanteil. Damit war es für die Millionärsfamilie die erfolgreichste Staffel seit vielen Jahren. In der kommenden Woche wird man Montag zur besten Sendezeit noch einmal auf die vergangenen zehn Jahre der Sendung zurückblicken.

An diesem Montag zeigte RTLzwei dann zudem noch das Finale von "Love Island" - und war damit ebenfalls erfolgreich. 610.000 Menschen sahen zu, 390.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 6,3 Prozent - exakt diesen Wert erreichte später auch der "Aftersun"-Talk zum Finale. Diese 6,3 Prozent sind auch der Staffelschnitt, den "Love Island" über die vergangenen Wochen hinweg erzielte. Damit war es die zweitschwächste Staffel aller Zeiten - doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn diese Werte beleuchten nur die Quoten, die am Tag nach der Ausstrahlung ausgewiesen werden. "Love Island" gehört zu jenen Formaten, die durch zeitversetzte Nutzung im Nachgang regelmäßig deutlich höhere Quoten bescheinigt bekommen (DWDL.de berichtete). Hinzu kommen die Online-Abrufe auf den verschiedensten Plattformen.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit 5,3 Prozent Tagesmarktanteil war es für RTLzwei am Montag trotz "Geissens" und "Love Island" kein exorbitant erfolgreicher Tag. Das lag vor allem an der Daytime, wo man über Stunden hinweg schlecht performte. Erst am Vorabend stiegen die Quoten in den grünen Bereich. Noch härter traf es am Montag Kabel Eins, das sich mit 4,9 Prozent begnügen musste. Zwar holte "The Mentalist" am Nachmittag bis zu 9,0 Prozent und auch "Navy CIS" punktete mit bis zu 7,5 Prozent, aber in der Primetime lief es eben schlecht. "Die Insel" holte für den Sender nur 4,5 Prozent und "Achtung Kontrolle" blieb am Vorabend bei 3,9 Prozent hängen.