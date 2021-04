am 15.04.2021 - 09:09 Uhr

Seit Mittwoch erzählt Vox die Geschichte des aus der Serie "Club der roten Bänder" bekannten Toni, gespielt von Ivo Kortlang, weiter. Während "Tonis Welt" an das Geschehen der ursprünglichen Serie anknüpft, ist dies bei den TV-Quoten nicht ganz der Fall. Zwar lagen diese oberhalb der Werte, die zuletzt etwa "Unter Freunden stirbt man nicht" für den Sender generierte (maximal 4,6%), jedoch unterhalb der einstigen "CdrB"-Ergebnisse. Konkret fuhr eine ab 20:15 Uhr gesendete Doppelfolge des Neustarts 6,4 sowie 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. 0,52 und 0,47 Millionen Werberelevante schauten zu, insgesamt beliefen sich die Reichweiten auf 1,38 und 1,36 Millionen Zuschauer. Das sind passable Ergebnisse für den Sender, jedoch keine herausragenden.

Vergangene Woche hatte Vox die Zuschauer mit dem "CdrB"-Kinofilm auf die Fortsetzung eingestimmt – und etwas mehr als 1,4 Millionen Zuschauer in den Bann gezogen. Mit 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief der Film deutlich besser als nun "Tonis Welt". Nach 22:05 Uhr fielen die Vox-Quoten am Mittwochabend, Re-Runs der einstigen US-Crime-Serie "Bones" landeten bei 2,7 sowie 4,2 Prozent. Gefragt war der Kölner Sender dafür wie üblich wieder nachts. Bis drei Uhr holten Ausstrahlungen der "Medical Detectives" im besten Fall 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTLzwei brachte um 20:15 Uhr derweil die das Thema Mobbing aufgreifende Sendung "Stahl:hart" ins Programm zurück. Rund 660.000 Menschen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu, mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief die Produktion mit Carsten Stahl schwach. Auf 3,9 Prozent fiel im Anschluss "Teenie-Mütter". Die Dokusoap verlor im Vergleich zum Vorprogramm 100.000 Zuschauer, landete also bei etwa 560.000 Sehern. Tagsüber taten sich im Programm von RTLzwei derweil "Die Schnäppchenhäuser" ziemlich schwer. Die 16-Uhr-Folge kam bei den jungen Leuten nicht über zwei Prozent Marktanteil hinaus, eine Stunde zuvor lag die Produktion bei 3,8 Prozent.

Den Senderschnitt übertroffen haben derweil die vorabendlichen Städtesoaps. "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" lagen in der Zeit zwischen 18:05 und 20:15 Uhr bei guten 6,0 sowie 6,4 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen. 400.000 und 640.000 Menschen sahen insgesamt zu.