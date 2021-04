Die vierte Staffel von "Die Klinik" erweist sich für Kabel Eins bislang nicht als durchschlagender Erfolg. Nachdem zum Auftakt vor einer Woche nur 4,4 Prozent Marktanteil erzielt wurden, ließ das Interesse nun noch deutlich nach. Mit 270.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verrzeichnete die Doku-Reihe um 20:15 Uhr nur einen Marktanteil von 3,2 Prozent in der Zielgruppe und musste damit einen neuen Tiefstwert hinnehmen. Das gilt auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite, die bei gerade mal noch 590.000 Zuschauern lag und 1,9 Prozent Marktanteil nach sich zog.

In diesem Windschatten tat sich dannn auch das "K1 Magazin" schwer: 530.000 Zuschauer sowie 3,6 Prozent Marktanteil erzielte die Sendung um 22:15 Uhr, ehe "Abenteuer Leben - Die Reportage" am späten Abend mit gerade mal noch 1,9 Prozent den Tiefpunkt des Abends markierte. Schadensbegrenzung betrieben jedoch die US-Krimis am Nachmittag, allen voran "The Mentalist" mit bis zu 9,3 Prozent Marktanteil. Unterm Strich reichte es trotzdem nur für einen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe.

Noch schlechter schnitt allerdings RTLzwei ab, das am Donnerstag nur 3,4 Prozent schaffte - und eigentlich den ganzen Tag über mit Problemen kämpfte. So auch in der Primetime, wo "Hart in Fahrt - Mein Leben auf der Autobahn" gerade mal noch 3,3 Prozent Marktanteil schaffte und damit so schlecht abschnitt wie noch nie. Insgesamt blieb die Reichweite mit 660.000 Zuschauer stabil auf überschaubarem Niveau. Gar nicht so weit entfernt war übrigens der Männersender Nitro, der mit der ersten Halbzeit des Europa-League-Spiels zwischen AS Rom und Ajax Amsterdam auf 490.000 Zuschauer kam.

Die zweite Hälfte steigerte sich immerhin noch auf 540.000 Zuschauer und erzielte beim jungen Publikum ordentliche 2,3 Prozent Marktanteil. Später am Abend steigerte sich die Nachberichterstattung noch auf 2,7 Prozent. Erneut gute Quoten fuhr übrigens die neue Late-Night-Show "Studio Schmitt" bei ZDFneo ein - in der zweiten Woche reichte es für 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigensowie insgesamt 300.000 Zuschauer. Weitere 100.000 Zuschauer sammelte eine Stunde später die Wiederholung ein.