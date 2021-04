Auch das Fehlen der Hälfte des Stammpersonals - neben dem ein paar Stunden zu spät "freigetesten" Günther Jauch war wegen einer Corona-Infektion diesmal auch Spielleiter Thorsten Schorn nicht mit von der Partie - tat dem Erfolg von "Denn sie wissen nicht, was passiert" keinen Abbruch, im Gegenteil: Die vorerst letzte Folge steigerte sich sogar auf einen Staffel-Bestwert: 1,18 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen die Samstagabend-Moderationspremiere von Tim Mälzer, den ersten größeren On-Air-Einsatz von Warm-Upper René Travnicek und das Duell zwischen den Teams Thomas Gottschalk / Barbara Schöneberger und Thomas Hermanns / Michelle Hunziker.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei starken 18,2 Prozent. Das war der beste Wert seit ziemlich genau einem Jahr und reichte natürlich für die Marktführung am Samstagabend. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 2,91 Millionen Zuschauern so hoch wie zuletzt im Mai vergangenen Jahres. Und auch wenn danach nur eine Wiederholung von "Take me out" lief, blieb der Zielgruppen-Marktanteil auch nach Mitternacht noch bei starken 15,9 Prozent.

Zwar dominierte RTL damit den Show-Abend, "The Voice Kids" konnte in Sat.1 vor dem heutigen Finale trotzdem zu einem Endspurt ansetzen und übersprang erstmals seit knapp einem Monat wieder die 10-Prozent-Marke. 10,1 Prozent waren es letztlich, die bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche standen. 1,89 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 230.000 mehr als noch in der vergangenen Woche, als das Format auf einen Tiefstwert gefallen war. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 6,5 Prozent. Nochmal eine alte Folge von "The Voice Senior" wollte im Anschluss allerdings kaum jemand sehen, der Marktanteil sackte umgehend auf miserable 3,3 Prozent in der Zielgruppe ab.