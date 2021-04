Bei Sat.1 wird man wohl ein gemischtes Fazit der diesjährigen Staffel von "The Voice Kids" ziehen. Zwar verzeichnete die Show in den zurückliegenden Wochen auf dem neuen Sendeplatz am Samstagabend im Schnitt weniger als zwei Millionen Zuschauer, gleichzeig fiel der Marktanteil wieder besser aus als vor einem Jahr - und lag im knapp zweistelligen Bereich. Das Finale, das ausnahmsweise am Sonntag zu sehen war, hat diese Marke jedoch nicht knacken können.

Mit 620.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "The Voice Kids" lediglich einen Marktanteil von 8,5 Prozent in der Zielgruppe, was noch unter dem Final-Wert des Vorjahres lag. Insgesamt verbuchte die Castingshow sogar so wenige Zuschauer wie noch nie: Nur 1,63 Millionen Zuschauer waren durchschnittlich dabei, um die letzte Folge der Staffel zu sehen. Das Halbfinale hatten am Abend zuvor noch über eine Viertelmillion mehr gesehen.

Allerdings hatten Shows am Sonntagabend generell keinen leichten Stand. Neben "The Voice Kids" sortierte sich in der Zielgruppe auch RTL mit "Ninja Warrior Germany All Stars" hinter den fiktionalen Programmen von ARD und ProSieben ein. Mit 1,72 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,2 Prozent lief es für die Sendung nur geringfügig besser als vor einer Woche. "Temptation Island" stürzte im Anschluss sogar auf desolate 6,5 Prozent in der Zielgruppe ab und hielt nur 670.000 Zuschauer bei RTL.

Und auch "Grill den Henssler" erwischte keinen allzu glanzvollen Abend. Nachdem sich die Vox-Show in den vergangenen beiden Wochen bei mehr als acht Prozent Marktanteil hielt, waren diesmal nur 6,4 Prozent drin. Insgesamt verbuchte Henssler im Schnitt 1,33 Millionen Zuschauer. Völlig desolat verlief der Abend jedoch für Kabel Eins, wo "Die Sommertrends 2021" gerade mal 470.000 Zuschauer unterhielten und für 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgten.