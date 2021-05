Gegen das Finale des DFB-Pokals musste "Germany's next Topmodel" am Donnerstag bei ProSieben bekanntlich kräftige Verluste hinnehmen. Erstmals in diesem Jahr erreichte die Show weniger als zwei Millionen Zuschauer und in der Zielgruppe gab's mit 12,7 Prozent Marktanteil den schwächsten Wert seit sechs Jahren (DWDL.de berichtete). Zahlreiche "GNTM"-Fans holten die verpasste Folge jedoch einen Tag später bei Sixx nach: Dort schlug sich die Wiederholung der Castingshow deutlich besser als in den vergangenen Wochen.

Durchschnittlich 340.000 Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für die "Topmodels". Zum Vergleich: Zuletzt waren meist weniger als 200.000 Zuschauer dabei. Gleichzeitig zog auch der Marktanteil in der Zielgruppe kräftig an - er lag am. Freitagabend bei 3,0 Prozent und damit bei etwa dem Doppelten des Sixx-Schnitts. Der Frauensender bewegte sich dadurch auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo "Criminal Minds" bei 3,1 Prozent hängen blieb. Später am Abend schlugen sich bei Sixx dann auch noch zwei Folgen von "Paula kommt" mit Werten von 1,7 und 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige gut. Der Tagesmarktanteil lag letztlich bei überzeugenden 1,7 Prozent.

Drei kleine Sender waren am Freitag allerdings noch stärker: So kam DMAX auf 2,0 Prozent in der Zielgruppe, was ebenfalls auf eine erfolgreiche Primetime zurückzuführen ist. So startete die Doku-Reihe "Alaskan Bush People" mit 370.000 Zuschauern sowie 2,2 Prozent Marktanteil in den Abend, ehe "Naked Survival" schließlich mit 2,9 Prozent punktete. Konkurrent Nitro brachte es dank eines starken Vorabends und gefragter True-Crime-Dokus im Schnitt sogar auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent in der Zielgruppe.

Stärkster der kleinen Sender war mit Blick aufs junge Publikum jedoch ZDFinfo, das mit seinem Doku-Programm am Freitag stolze 2,5 Prozent Marktanteil einfuhr. Aber auch Kabel Eins Doku traf mit 1,4 Prozent den Geschmack der Zielgruppe. Gleiches gilt für Comedy Central, das kurz vor dem Wochenende ebenfalls 1,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen unterhielt.