Vornehmlich für die ARD-Mediathek produziert, war die Schwulen-Serie "All You Need" an den vergangenen beiden Abenden auch beim Spartensender One zu sehen. Immerhin 100.000 Zuschauer schalteten dort am Sonntagabend um 23:15 Uhr ein, nachdem die "Tatort"-Wiederholung zuvor noch fast eine halbe Million erreicht hatte. Die zweite Folge von "All You Need" erreichte zwar nur noch 80.000 Zuschauer, steigerte ihren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch von 0,4 auf 0,7 Prozent.

Am Montagabend waren die drei verbliebenen Folgen schon ab 21:45 Uhr zu sehen, was dafür sorgte, dass zunächst 130.000 Zuschauer gezählt wurden. Auch die beiden weiteren Episoden von "All You Need" hielten sich jeweils über der 100.000er-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren noch einmal recht unspektakuläre Marktanteile zwischen 0,5 und 0,6 Prozent drin. Der Spielfilm "Freier Fall" hatte um 20:15 Uhr noch 0,9 Prozent erzielt und insgesamt 260.000 Zuschauer zu One gelockt.

Ungleich stärker als One präsentierte sich dagegen ZDFneo am Montagabend mit zwei Folgen von "Inspector Barnaby": Um 20:15 Uhr brachte es die britische Serie mit 2,12 Millionen Zuschauern auf 6,8 Prozent Marktanteil, ehe eine weitere Episode von 1,64 Millionen gesehen wurde und den Marktanteil auf 7,2 Prozent trieb. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich der "Inspector Barnaby"-Doppelpack mit Werten von jeweils 2,4 Prozent als schöner Erfolg für den Mainzer Sender.

Der starke Abend führte zudem dazu, dass ZDFneo zum Start in die Woche einen Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum erzielte und sich damit noch vor Kabel Eins, ProSieben und RTLzwei einreihte. Beim jungen Publikum bewegte sich der Sender mit 1,9 Prozent auf Augenhöhe mit DMAX und Super RTL. Stärker war hier unter den kleinen Sendern nur ZDFinfo, das sogar beachtliche 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete.