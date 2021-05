Eigentlich sah es zunächst nicht gerade danach aus, als würde sich "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" für Sat.1 zum Erfolg entwickeln. Weniger als 800.000 Zuschauer und ein Marktanteil von kaum mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe bedeuteten Mitte April einen ziemlichen Fehlstart für die neue Kuppelshow. Tatsächlich zeigte der Quoten-Trend in den folgenden Wochen jedoch deutlich nach oben - und beim Finale sprang in dieser Woche sogar ein zweistelliger Marktanteil heraus.

Mit 690.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "5 Senses of Love" einen guten Marktanteil von 10,0 Prozent, der zugleich klar über dem Senderschnitt lag. Bis zum Schluss sprach die Sendung allerdings vor allem die Jüngeren an: Zwar gab's zum Finale auch die bislang höchste Reichweite, doch mehr als 1,09 Millionen Zuschauer sowie 4,0 Prozent waren mit Blick aufs Gesamtpublikum letztlich nicht drin. Erneut schlecht lief außerdem das Zusammenspiel mit "Plötzlich arm, plötzlich reich", das ab 22:48 Uhr gerade mal noch 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte.

Um 20:15 Uhr lag Sat.1 dagegen beim jungen Publikum deutlich vor RTL, wo die neue Spielshow "Du musst Dich entscheiden" mit Mario Barth und Jürgen Vogel im Vergleich zur Vorwoche kräftige Verluste hinnehmen musste. Der Marktanteil sackte um über drei Prozentpunkte ab und lag bei nur noch 8,6 Prozent. Insgesamt schalteten lediglich 1,43 Millionen Zuschauer ein - mehr als eine halbe Million weniger als beim Start. Entsprechend schwer tat sich dann auch "Stern TV", das danach mit nur 9,2 Prozent Marktanteil den schwächsten Wert seit Mitte Januar hinnehmen musste.

Enttäuschend verlief der Abend zudem für ProSieben, wo keiner der Serien ein zweistelligen Marktanteil gelang. Während sich "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" mit Werten von 9,3 und 8,9 Prozent jedoch noch passabel schlugen, geriet die beiden neuen "Check Check"-Folgen mit Klaas Heufer-Umlauf ab 22:15 Uhr völlig unter die Räder. Gerade mal 510.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe waren drin, ehe zwei Wiederholungen nicht über magere 4,8 und 5,0 Prozent hinauskamen.