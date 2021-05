Am Pfingstmontag erzielten gleich mehrere Sender gute Quoten in der Primetime, allen voran natürlich Das Erste mit dem "Tatort". Aber auch ProSieben, RTL und Sat.1 erzielten gute Werte, weshalb bei Vox die "Höhle der Löwen" deutlich schlechter lief als in der Vergangenheit. 1,70 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Gründershow an, das waren rund 500.000 weniger als vor einer Woche. Auch im Staffelschnitt liegt die Zuschauerzahl bei mehr als zwei Millionen.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil für die "Höhle der Löwen" mit 9,3 Prozent so niedrig aus wie noch nie. Es war überhaupt erst das zweite Mal in der Geschichte der Sendung, dass der Marktanteil bei weniger als 10,0 Prozent lag. Das erste Mal war das bei der Premieren-Folge im Jahr 2014 der Fall. Dieses Mal ist es auf die starke Konkurrenz zurückzuführen, vor Pfingsten lag der Staffelschnitt bei 14,1 Prozent. Es dürfte sich also um einen Ausreißer nach unten gehandelt haben.

Marktanteils-Trend: Die Höhle der Löwen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Während der Tagessieg beim jungen Publikum an den "Tatort" ging, war ProSieben mit dem Film "Aquaman" erster Verfolger des Krimis. 1,38 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für starke 16,0 Prozent Marktanteil. Damit lag der Film auch vor "Wer wird Millionär?", das wohl auch aufgrund der längeren Uhrzeit etwas weniger Menschen unterhielt. Hier waren es 1,23 Millionen Zuschauer, die aber zu ebenfalls sehr guten 15,8 Prozent Marktanteil führten. Insgesamt spielte Günther Jauch mit dem Promi-Zockerspecial aber natürlich in einer anderen Liga: 4,52 Millionen Zuschauer ließen sich die Quizshow nicht entgehen, während den ProSieben-Film 2,96 Millionen Menschen sahen. Beides sind starke Ergebnisse.

Und dann war da ja auch noch Sat.1, das in der Primetime ebenfalls zu überzeugen wusste. Mit dem Film "Der Vornahme" unterhielt man 1,70 Millionen Menschen, 940.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der werberelevanten Zielgruppe entsprach das 10,1 Prozent Marktanteil. Am späten Abend bekamen dann vor allem Sat.1 und RTL Probleme: Während "Er ist wieder da" in Sat.1 auf 6,2 Prozent Marktanteil fiel, musste sich RTL bei "Inferno" mit 8,5 Prozent begnügen. Einzig ProSieben hielt sich auch nach der Primetime im grünen Bereich: "Rampage - Big Meets Bigger" erreichte ab 23:05 Uhr noch 13,6 Prozent Marktanteil.

RTL erreichte unterdessen schon am Vorabend sehr gute Quoten: 3,13 Millionen Menschen sahen sich die Vorstellungs-Sendung der neuen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten an. Das hatte 11,8 bei allen und 12,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge.