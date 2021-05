Mit 3:1 hat sich Deutschland am Montag bei der Eishockey WM gegen Kanada durchgesetzt - und ganz nebenbei hat das Team Sport1 starke Quoten beschert. 1,03 Millionen Menschen verfolgten die Übertragung ab 18:55 Uhr. Beim Gesamtpublikum standen so 3,4 Prozent Marktanteil zu Buche, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar noch etwas bessere 3,7 Prozent. Schon die Partie zwischen der Slowakei und Russland kam zuvor auf 300.000 Zuschauer, das hatte 2,1 bei allen und 0,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge.

Weil am Abend auch eine eineinhalbstündige Darts-Übertragung bei guten 1,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag, konnte sich Sport1 über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,4 Prozent freuen. Aber es gab an Pfingstmontag auch noch einige andere Spartenkanäle, die erfolgreich unterwegs waren. Allen voran ZDFneo, das mit 2,6 Prozent der stärkste Sender in der Nische war. Hier war es vor allem "Bares für Rares", das in der Daytime mit bis zu 5,8 Prozent überzeugte. In der Primetime lag der Film "Ghostbusters" bei 1,7 Prozent, der zweite Teil der Reihe steigerte sich danach aber auf 2,5 Prozent. "Hellboy 2" lag ab 23:30 Uhr sogar bei 4,0 Prozent.

Bei Nitro verabschiedete sich "100% Bundesliga" derweil mit guten Quoten. Nachdem in der Vorwoche nur 0,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren, holte das Format zum Abschied jetzt immerhin 1,7 Prozent. 180.000 Menschen sahen sich die letzte Ausgabe an. Zwei Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" lagen zuvor bei 1,7 und 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit dem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent kann Nitro jedenfalls sehr zufrieden sein, ebenso wie ProSieben Maxx, das 1,8 Prozent erreichte. Dort war es vor allem der "Storage Wars"-Marathon in der Daytime, der lange Werte deutlich oberhalb des Senderschnitts holte. Ab 20:15 Uhr lagen dann drei von fünf "Akte X"-Folgen bei weniger als 1,0 Prozent Marktanteil.

TLC kam mit seinen "Prominenten Todesfällen" nach Mittnacht auf bis zu 3,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Aber auch am Vormittag lag die Reihe "Ein perfekter Mord" teilweise bei mehr als 3,0 Prozent, sodass der Tagesmarktanteil letztlich 1,7 Prozent betrug - ein schönes Ergebnis für den Sender aus dem Hause Discovery. Damit lag man auch knapp vor Kabel Eins Doku, das mit 1,5 Prozent aber ebenfalls zu überzeugen wusste. Der Sender zeigte den ganzen Tag über "Jadefieber - Auf der Jagd nach dem grünen Gold" und war damit ebenfalls zu später Stunde erfolgreich, nach Mitternacht stieg der Marktanteil auf mehr als 3,0 Prozent an.