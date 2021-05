Mit heißen Reifen unterwegs ist aktuell das RTLzwei-Magazin "Grip". Gezeigt am Sonntag ab 18:15 Uhr, holte die zweistündige Sendung durchschnittlich 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zuletzt lagen die Quoten bei einer Ausstrahlung am Sonntagvorabend im Sommer 2016 höher. 0,79 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Schon in den zurückliegenden Wochen ließ die Sendung immer mal wieder aufhorchen, etwa Mitte April mit 7,6 Prozent bei den Umworbenen oder aber am 16. Mai mit fast sieben Prozent. Auf den Primetime-Film "Chappie" ließ sich der Vorabend-Erfolg nicht übertragen, bei den Werberelevanten fiel die Quote auf mäßige 3,8 Prozent.

Der ganz große Quotenerfolg ist "Let's Dance Kids" bei RTL weiterhin nicht vergönnt. Nach elf Prozent Zielgruppen-Marktanteil zum Start, fiel die zweite Episode der ersten Staffel schon auf neun Prozent Marktanteil. Auch an diesem Sonntag nun, als Folge drei ab 19:05 Uhr zu sehen war, blieben die Werte einstellig. Ermittelt wurden 9,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt tanzten die Kids vor durchschnittlich 1,71 Millionen Zuschauern – das war zugleich die bisher niedrigste Reichweite der Staffel. Immerhin landete RTL somit aber vor Sat.1, das am Vorabend auf eine weitere Folge von "Das große Backen – Die Profis" setzte und ab 17:45 Uhr 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. 0,97 Millionen Menschen schauten zu. Für Sat.1 sind die gut achteinhalb Prozent jedoch ein durchaus guter Wert.



In der Daytime hatten sowohl Sat.1 als auch RTL ihre Probleme. Sat.1 setzte nachmittags auf Filme und holte mit "Monster Trucks" 6,1 Prozent in der Zielgruppe, "Gänsehaut 2: Grusliges Halloween" fiel sogar auf schlechte 4,1 Prozent. RTL war mit Magazinen zwar (halbwegs) erfolgreich, denn "Explosiv – weekend" und "Exclusiv – weekend" landeten bei den 14- bis 49-Jährigen nach 16:45 Uhr bei 9,4 und 12,2 Prozent, dafür taten sich aber etwa zwei zuvor gezeigte "Comeback oder weg?"-Folgen mit 4,6 und 8,6 Prozent schwer. Die neuen Bauern von "Bauer sucht Frau" sorgten ab kurz nach halb zwei Uhr nachmittags sogar nur für 5,9 Prozent.