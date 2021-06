Während die Privatsender am Samstagabend auf magere Quoten kamen – was sicherlich am Interesse an der Fußball-Europameisterschaft lag – ging der WDR quasi auf Nummer sicher und kramte eine noch recht aktuelle Folge des "Tatort" aus Münster aus dem Archiv. Für gewöhnlich sorgt die Reihe mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers auch als Wiederholung für gute Werte – so auch diesmal. 1,47 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten den Fall aus dem Jahr 2020 zur besten Sendezeit – somit hatte der WDR mehr Zuschauer als jeder Privatsender. 5,5 Prozent Marktanteil sicherte sich der WDR im Schnitt und auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann man angesichts von 2,2 Prozent sehr zufrieden sein.

Nicht zu vergessen ist derweil auch der SWR, der ab 20:15 Uhr auf "Schlager-Spaß mit Andy Borg" setzte und auf 1,44 Millionen Zuschauer kam. Auch der SWR schob sich im Gesamtmarkt also an allen werbefinanzierten Programmen am Samstagabend vorbei. Die Andy-Borg-Show punktete mit starken 5,4 Prozent Marktanteil.

Ziemlich zäh lief es am Samstagabend derweil bei One. Die Folge "Tödliche Stille" des "Bozen-Krimi" eröffnete die Primetime zunächst vor rund 140.000 Zuschauern ab drei Jahren (0,5%), ehe ab 21:45 Uhr "Birds Of Passage - Das grüne Gold der Wayuu" nicht über 50.000 Zuschauer hinaus kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für beide Ausstrahlungen angesichts von 0,3 sowie 0,1 Prozent Marktanteil nicht gut.

Stärker unterwegs war da schon SuperRTL, das um 20:15 Uhr auf den Film "Wedding Planer" setzte und im Schnitt 360.000 Menschen zum Einschalten bewegte. Der Streifen kam insgesamt auf 1,3 Prozent Marktanteil, bei den Jungen wurden 2,3 Prozent gemessen. Mit dem Start der US-Serie "black-ish" sanken die Ergebnisse dann deutlich. Ab 22:25 Uhr kamen mehrere Episoden des Formats nicht über ein Prozent Marktanteil bei den Jungen hinaus, die gemessene Reichweite lag bei maximal 140.000 Zuschauern ab drei Jahren.