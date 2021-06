Seit Mai 2021 zeigt Sat.1 am Vorabend um 18 Uhr das von Ross Antony präsentierte Unterhaltungsformat "Rolling – Das Quiz mit der Münze". Doch mehr als 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war für die Sendung bis dato nie drin. In dieser Woche hat es die Produktion nun besonders schwer, läuft sie doch direkt gegen die 18-Uhr-Live-Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft. Nachdem es schon am Mittwoch und Donnerstag mit 2,9 sowie 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe neue Tiefstwerte setzte, rutschten die Quoten am Freitagvorabend noch eine Etage tiefer. Gerade einmal zwei Prozent Marktanteil wurden ermittelt. Insgesamt schauten 470.000 Menschen zu. Nicht allzu viel besser sah es eine Stunde später beim "Buchstaben Battle" aus.

Bei diesem Format wurde am Donnerstag der bisherige Minus-Rekord gemessen – mit einer Quote von äußerst mageren 2,1 Prozent. Am Freitag ging es nun immerhin bergauf, doch angesichts von 2,9 Prozent kann von Zufriedenheit wohl keine Rede sein. 520.000 Menschen schauten zu. Der ProSieben-Vorabend lief da etwa deutlich stabiler. Die in der 18-Uhr-Stunde gezeigten "Simpsons"-Folgen kamen auf 8,3 sowie 7,1 Prozent, "Galileo" danach auf genau sieben Prozent. Selbst das kleine Tele 5 war am Freitagvorabend nicht wirklich unerfolgreicher als Sat.1. Das um 18:10 Uhr gestartete "Kampfstern Galactica" kam in der Zielgruppe auf 1,7 Prozent Marktanteil (gesamt rund 260.000 Zuschauer), eine Stunde danach holte "Star Trek - Das nächste Jahrhundert" 2,0 Prozent. RTL landete mit seinen Hauptnachrichten um 18:45 Uhr bei starken 15,1 Prozent, die Dailys "Alles was zählt" und "GZSZ" holten 11,6 sowie 13,5 Prozent.

Im zweistelligen Bereich bewegte sich RTL schließlich auch mit einer primetimefüllenden Ausgabe der "ultimativen Chartshow". Das von Oliver Geissen moderierte Format kam in der Zielgruppe auf passable 10,3 Prozent, "111 haarsträubende Hobbys" erreichten in Sat.1 immerhin 6,6 Prozent. Zum Schmunzeln: "111 haarsträubende Hobbys" kamen ingesamt 1,11 Millionen Zuschauer. In Sat.1 tat sich nach 22:20 Uhr "Genial Daneben" verdammt schwer – die Hugo-Egon-Balder-Show floppte diesmal mit 3,5 Prozent. Auch ProSieben hat schon weitaus stärkere Freitagabende erlebt. Mit dem Spielfilm "Maze Runner" sicherte sich der Sender in der Zielgruppe im Schnitt 5,2 Prozent.

Natürlich siegte am Freitag das die EM übertragende ZDF mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 23,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Haarscharf an der Zweistelligkeit vorbeigeschrammt ist derweil RTL mit 9,8 Prozent. ProSieben und Sat.1 folgten mit 7,1 sowie 6,2 Prozent auf den weiteren Plätzen.