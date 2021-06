Schon mit Erstausstrahlungen konnte Vox in den vergangenen Monaten nicht punkten. Die Quoten-Erwartungen des Kölner Senders an die Wiederholungen von "Magnum P.I." dürften daher nicht sonderlich groß gewesen sein. Tatsächlich lief es für Vox dann auch am Freitagabend ziemlich mau: Nur 630.000 Zuschauer sahen die erste Folge, die zweite kam direkt danach auf 770.000 Zuschauer. In der Zielgruppe bewegte sich die Krimiserie mit Marktanteilen von 2,5 und 2,9 Prozent im tiefroten Bereich und stritt mit Kabel Eins um die rote Laterne, wo "Criminal Minds" mit 2,8 Prozent ähnlich schlecht in den Abend startete und insgesamt sogar nur 400.000 Zuschauer erreichte.

Beide Sender lagen damit zeitweise sogar hinter Nitro, das den ganzen Abend über auf True-Crime-Formate setzte und damit von Beginn an deutlich überdurchschnittliche Quoten verzeichnete. So startete "Medical Detectives" mit 390.000 Zuschauern und steigerte sich nach 23 Uhr auf 440.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe um 20:15 Uhr bei überzeugenden 3,4 Prozent und hielt sich im weiteren Verlauf konstant auf einer Flughöhe bei mehr als drei Prozent.

Zu später Stunde erwies sich True Crime aber auch für Vox als wertvolles Mittel, um doch noch zum Erfolg zu kommen. Nachdem der Spielfilm "Iron Man" um 22:11 Uhr zunächst 5,2 Prozent Marktanteil und die anschließenden "Vox Nachrichten" sogar starke 10,0 Prozent verzeichneten, sorgte "Medical Detectives" nach 1 Uhr für 10,3 Prozent bei Vox. "Snapped - Wenn Frauen töten" steigerte sich danach mit zwei Folgen sogar auf 16,6 beziehungsweise 17,6 Prozent und machte den Sender damit in der Nacht wie so oft zum Marktführer.

Wenig gefragt war derweil die belgische Serie "Unit 42", deren komplette zweite Staffel bis tief in die Nacht hinein zeigte - und damit irgendwann zumindest beim jungen Publikum keine messbaren Quoten mehr verbuchte. Von den 310.000 Zuschauern, die um 21:53 Uhr eingeschaltet hatten, waren um 2:35 Uhr nur noch 70.000 bei der Stange. Zum Start in den Abend hatte der Sender mit dem Spielfilm "Broken City" zunächst noch 630.000 Zuschauer erreicht. Gute Quoten gab's auch für DMAX, das mit "Alaskan Bush People" um 20:15 Uhr mit 2,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum überzeugte. Und auch Sixx lag der Dokusoap "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs" bei bis zu 2,6 Prozent weit im grünen Bereich.