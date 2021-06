Das ZDF und Das Erste haben sich am Samstag die beiden EM-Achtelfinalspiele aufgeteilt und können beide zufrieden sein. Allen voran das ZDF erzielte abends mit dem Spiel zwischen Italien und Österreich tolle Werte. 10,82 Millionen Menschen sahen sich das Match an, das als erstes während dieses Turniers in die Verlängerung gegangen ist. Dort rangen die Italiener die Österreicher schließlich knapp mit 2:1 nieder. Erstmals lag die Reichweite damit bei mehr als zehn Millionen - die deutschen Spiele einmal ausgenommen.

Mit 43,3 bei allen und 52,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern dominierte das ZDF den Abend. In der Halbzeitpause erreichte auch das "heute journal" fantastische 39,4 bzw. 46,6 Prozent - 10,34 Millionen Menschen blieben dran. Und auch die Highlights und Analysen im Anschluss an das Spiel lagen noch bei jeweils mehr als 30 Prozent, rund fünf Millionen Menschen blieben bis kurz nach Mitternacht dran.

Das zweite Achtelfinale lief derweil am Vorabend und wurde vom Ersten übertragen. Das Match zwischen Wales und Dänemark sahen sich 6,62 Millionen Menschen an, 49,7 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Exakt zehn Prozentpunkte weniger waren es beim Gesamtpublikum. Schon die Vorberichterstattung lag in beiden Zuschauergruppen bei mehr als 20 Prozent. Nicht so stark präsentierte sich unterdessen die Tour de France. Die Auftakt-Etappe erreichte im Ersten ab 15 Uhr nur 810.000 Zuschauer, beim Gesamtpublikum waren damit nur 8,7 Prozent drin. Bei den jüngeren Zuschauern gar nur 4,2 Prozent.

Die Fußball-EM bleibt in Sachen Quoten also das Nonplusultra in diesen Tagen - mit eher noch steigender Tendenz. Weiterhin unklar ist derweil, wie viele Menschen die Spiele via MagentaTV verfolgt haben. Auch die Zuschauerzahlen in Bars, Kneipen und anderen Public-Viewing-Events wird nicht erhoben - tatsächlich dürften die EM-Reichweiten also noch höher ausfallen.

Das Erste präsentierte sich übrigens aber auch am Abend ohne den Fußball richtig stark. "Donna Leon - Das goldene Ei" verzeichnete ab 20:15 Uhr im Schnitt 4,54 Millionen Zuschauer, das entsprach 19,0 Prozent Marktanteil. Eine weitere "Donna Leon"-Folge brachte es danach immerhin noch auf 11,5 Prozent sowie 2,94 Millionen Zuschauer. Am Ende reichte es für einen Tagesmarktanteil (gesamt) in Höhe von sehr guten 15,1 Prozent, das ZDF war mit 21,9 Prozent noch erfolgreicher. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen dominieren die Öffentlich-Rechtlichen: Das ZDF erreichte hier 22,2 Prozent, Das Erste 10,7 Prozent.