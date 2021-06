am 29.06.2021 - 09:40 Uhr

Das Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz war auf dem Papier eine klare Sache - entwickelte sich dann aber überaus spannend und brachte nach Elfmeterschießen tatsächlich das Aus für den Amtierenden Weltmeister bei dieser Europameisterschaft. Im Schnitt verfolgten im ZDF 12,74 Millionen Zuschauer die Partie - geringfügig weniger als die Partie zwischen Belgien und Portugal am Abend zuvor.

Da die Entscheidung erst im Elfmeterschießen und damit kurz vor Mitternacht fiel, kletterte der Marktanteil allerdings auf einen neuen Höchstwert für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung: Mit 49,4 Prozent beim Gesamtpublikum kratzte die Übertragung an der 50-Prozent-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde diese Marke sogar locker übersprungen, hier reichte es für 57,3 Prozent Marktanteil. 4,51 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe waren dabei.

Am Vorabend hatten es bereits die Spanier sehr spannend gemacht und sich erst in der Verlängerung gegen Kroatien durchgesetzt. Auch hier fielen die Quoten hervorragend aus: 8,8 Millionen sahen im Schnitt im ZDF zu, das war der bislang beste Wert für ein 18-Uhr-Spiel ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 38,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 45,1 Prozent Marktanteil erreicht. Wie immer gilt bei diesen Zahlen: Zuschauer in Kneipen sind nicht berücksichtigt, zudem gab es eine Parallel-Übertragung von Magenta TV.

Die offiziell meistgesehene Sendung des Tages war allerdings trotzdem keine Fußball-Übertragung, sondern die kurze Halbzeit-Ausgabe des "heute-journals", die sogar auf 13,27 Millionen Zuschauer kam. 46,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 53,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen. Dass das "heute-journal" auf eine höhere Reichweite kam als die Fußball-Übertragung im Schnitt ist angesichts der dank Verlängerung und Elfmeterschießen dramatischen Schlussphase durchaus etwas überraschend - womöglich hatten sich nach der zwischenzeitlich deutlichen Führung der Franzosen aber auch schon einige Zuschauer vorzeitig verabschiedet. Die "heute"-Nachrichten in der Halbzeitpause des Vorabend-Spiels zählten übrigens 7,05 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 34,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 38,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.