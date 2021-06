Weil am Dienstag mehr als 27 Millionen Zuschauer das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM sahen, blieb für die Konkurrenz nicht mehr viel übrig. RTL profitierte jedoch offensichtlich von vielen Umschaltern in der Halbzeitpause: Um 18:45 Uhr schnellte die Reichweite von "RTL aktuell" auf 2,08 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent beim Gesamtpublikum nach oben - was durchaus beachtlich ist, schließlich hatten "Explosiv" und "Exclusiv" zuvor nur 600.000 beziehungsweise 880.000 Zuschauer erreicht.

Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte "RTL aktuell" den Marktanteil auf immerhin 4,5 Prozent steigern, nachdem "Explosiv" um 18 Uhr nicht über 1,7 Prozent hinausgekommen war. Auch "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" waren mit Werten von 3,4 und 5,7 Prozent durchaus erfolgreich - wenn auch freilich auch überschaubarem Niveau. Gleiches gilt für das ZDF, wo "SOKO Köln" immerhin 1,56 Millionen Zuschauer erreichte.

Dass es auch ganz anders gehen kann, musste etwa Sat.1 mit seinem auch sonst schon nicht beliebten Quizshow-Doppelpack feststellen. Nur 290.000 Zuschauer waren um 18 Uhr bei "Rolling" dabei, kaum mehr waren es danach beim "Buchstaben-Battle". In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile gegen das EM-Spiel bei nur 0,6 und 0,3 Prozent. Auch "Das perfekte Dinner" bei Vox und die RTLzwei-Soap "Berlin - Tag & Nacht" blieben mit jeweils 0,8 Prozent unter der Ein-Prozent-Marke, bei Kabel Eins versagte "Mein Lokal, Dein Lokal" sogar mit gerade mal 0,1 Prozent. ProSieben schaffte mit "Galileo" immerhin noch 1,1 Prozent in der Zielgruppe.

In der Primetime sah die Quoten-Welt dann zumindest bei den meisten Sendern nicht mehr ganz so trostlos aus, wenngleich auch hier nicht allzu viel zu holen war. So erzielten "Die 100 größten Überraschungen der Welt" bei RTL im Schnitt 6,2 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,34 Millionen Zuschauern, während Sat.1 mit "110 Notruf Hamburg" immerhin 5,3 Prozent schaffte. Deutlich schwerer tat sich dagegen ProSieben, das mit "Darüber spricht die Welt" nicht über 490.000 Zuschauer sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe landete, damit aber noch knapp vor Vox landete. Dort erreichten die "größten Party-Momenten" von "Sing meinen Song" nur 460.000 Zuschauer und 2,9 Prozent Marktanteil. Noch härter traf es RTLzwei, wo "Kleine Helden ganz groß" und "Armes Deutschland - Deine Kinder" mit Werten von 2,0 und 1,9 Prozent enttäuschte.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum ging derweil das ZDF als stärkster EM-Verfolger in der Primetime hervor - und zwar gleich doppelt. Während "Bier Royal" um 20:15 Uhr immerhin 3,15 Millionen Zsuchauer und einen Marktanteil von 10,4 Prozent erreichte, punktete auch ZDFneo. Dort war es der Krimi "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe", der den Marktanteil mit 1,73 Millionen Zuschauern auf sehr gute 5,7 Prozent trieb. Ein weiterer "Marie Brand"-Fall kam danach noch auf 1,24 Millionen Zuschauer.