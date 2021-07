am 02.07.2021 - 09:26 Uhr

Doppelter Tagessieg für Das Erste: "Der Amsterdam-Krimi" kam auf 5,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Tagesschau" kurz zuvor hatte eine Reichweite von 5,07 Millionen. Kein anderer Sender war am Donnerstag erfolgreicher. 18,9 Prozent Marktanteil erzielte Das Erste mit der Nachrichtensendung, 18,8 Prozent waren es mit dem Krimi. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren ab 20:15 Uhr für den Sender gute 8,4 Prozent drin.

Am Ende reichte es aber trotzdem nur für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,2 Prozent. Damit sortierte man sich auf Platz zwei und deutlich hinter dem ZDF (15,9 Prozent) ein. Dort war man um 20:15 Uhr zwar nicht ganz so stark wie die Konkurrenz, die 4,09 Millionen Menschen, die sich für den "Bergretter" entschieden haben, können sich dennoch sehen lassen. Diese Reichweite führte nämlich zu 15,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das "heute journal" war danach mit 18,2 Prozent und 4,47 Millionen noch erfolgreicher unterwegs.

Im Ersten kamen "Panorama" und die "Tagesthemen" im Anschluss an den Krimi auf 11,4 und 10,7 Prozent Marktanteil, die "Carolin Kebekus Show" tat sich danach mit 7,0 Prozent schon merklich schwerer. Nur etwas mehr als eine Million Menschen sahen sich die Show von und mit Kebekus an. "SchleichFernsehen Extra" versagte danach mit 5,0 Prozent völlig. Und hier liegt der große Unterschied zum ZDF, wo die Quoten bis tief in die Nacht sehr hoch blieben. Maybrit Illner talkte vor 3,01 Millionen Menschen, das hatte 16,3 Prozent Marktanteil zur Folge. "Markus Lanz" brachte es danach sogar noch auf 21,4 Prozent. Verlassen konnten sich die Mainzer auch einmal mehr auf ihre starke Daytime, wo gleich mehrere Formate mehr als 20 Prozent Marktanteil holten.

Stark war am Donnerstag übrigens auch ZDFinfo unterwegs. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Spartensender 2,3 Prozent Marktanteil und war so der größte Sender unter "den Kleinen". ZDFneo lag mit 1,7 Prozent dahinter. Beim Gesamtpublikum gab’s ein etwas anderes Bild, hier lag ZDFneo (1,9 Prozent) vor dem Info-Kanal (1,6 Prozent).