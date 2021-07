Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Den Donnerstagabend nutzt RTL inzwischen ja regelmäßig für mehr oder weniger reißerische journalistische Sendungen. In der vergangenen Woche sollte nun Frauke Ludowig zeigen, wer Lady Di, die an diesem Tag ihren 60. Geburtstag gefeiert hätte, wirklich war. Die Quoten fielen schon am Abend ziemlich gut aus und zogen durch zeitversetzte Nutzung nun nochmal deutlich an.

So stieg die Gesamt-Reichweite des "RTL Spezial: 60 Jahre Diana - Wer war sie wirklich?" noch um 100.000 auf im Schnitt 2,95 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde deutlich um 0,8 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent nach oben korrigiert. Noch deutlicher fiel der Aufschlag für die nachfolgende Sendung "Die Wahrheit über unsere Königshäuser - Insider packen aus" aus: Hier kamen im Nachhinein noch 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer obendrauf, der Zielgruppen-Marktanteil wurde von 14,0 auf 15,2 Prozent nach oben korrigiert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Aktenzeichen XY... gelöst! 30.06.

23:12 0,65

(+0,14) 6,2%

(+1,1%p.) 0,14

(+0,09) 4,8%

(+3,0%p.) Die Wahrheit über unsere Königshäuser - Insider packen aus 01.07.

22:25 2,19

(+0,15) 14,2%

(+0,6%p.) 0,57

(+0,06) 15,2%

(+1,2%p.) RTL Spezial: 60 Jahre Diana - Wer war sie wirklich? 01.07.

20:14 2,95

(+0,10) 11,1%

(+0,3%p.) 0,99

(+0,07) 15,5%

(+0,8%p.) Loving Her 03.07.

22:25 0,14

(+0,05) 0,6%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,05) 0,9%

(+0,8%p.) Spiegel TV - Reportage 29.06.

23:18 0,33

(+0,05) 2,6%

(+0,4%p.) 0,14

(+0,03) 3,9%

(+0,8%p.) SOKO Stuttgart 01.07.

18:04 3,51

(+0,06) 19,8%

(+0,2%p.) 0,17

(+0,03) 4,5%

(+0,7%p.) Loving Her 03.07.

21:51 0,18

(+0,06) 0,7%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,04) 0,8%

(+0,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.07.

19:38 2,63

(+0,05) 10,5%

(+0,2%p.) 1,13

(+0,06) 19,7%

(+0,6%p.) Wilsberg - Mörderische Rendite 03.07.

20:15 4,59

(+0,13) 18,4%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,05) 6,6%

(+0,6%p.) Loving Her 03.07.

21:39 0,17

(+0,06) 0,6%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,05) 0,8%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.06.-04.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Im Nachhinein noch deutlich zulegen konnte auch die ZDFneo-Serie "Loving her", die bei der linearen Ausstrahlung zunächst nur ein sehr kleines Publikum erreicht hatte. Nachträglich kamen nochmal 50.000 bis 60.000 Menschen hinzu, damit stieg die Reichweite auf bis zu 180.000 an. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für bis zu 1,0 Prozent Marktanteil, nachdem er vorläufig gewichtet mit teils nur 0,1 bzw 0,2 Prozent kaum messbar war.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Bier Royal 29.06.

21:40 2,76

(+0,25) 11,3%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,02) 4,6%

(+0,2%p.) Tagesschau 29.06.

20:00 18,61

(+0,23) 54,5%

(+0,1%p.) 6,69

(+0,00) 62,0%

(-0,9%p.) Bier Royal 29.06.

20:16 3,31

(+0,16) 10,8%

(+0,4%p.) 0,36

(+0,02) 4,0%

(+0,1%p.) Das perfekte Verbrechen 30.06.

20:14 1,38

(+0,16) 5,3%

(+0,5%p.) 0,40

(+0,03) 6,1%

(+0,4%p.) Die Wahrheit über unsere Königshäuser - Insider packen aus 01.07.

22:25 2,19

(+0,15) 14,2%

(+0,6%p.) 0,57

(+0,06) 15,2%

(+1,2%p.) Fußball-EM 2020: Studio 03.07.

17:17 2,70

(+0,14) 22,6%

(+0,7%p.) 0,70

(+0,05) 25,6%

(+0,9%p.) Aktenzeichen XY... gelöst! 30.06.

23:12 0,65

(+0,14) 6,2%

(+1,1%p.) 0,14

(+0,09) 4,8%

(+3,0%p.) Fußball-EM 2020: England - Deutschland 29.06.

17:59 27,49

(+0,13) 76,3%

(-0,2%p.) 10,35

(+0,00) 84,3%

(-0,4%p.) Wilsberg - Mörderische Rendite 03.07.

20:15 4,59

(+0,13) 18,4%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,05) 6,6%

(+0,6%p.) Sturm der Liebe 02.07.

15:07 1,26

(+0,12) 12,8%

(+1,0%p.) 0,10

(+0,02) 5,0%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.06.-04.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Der höchste Marktanteils-Zuwachs bei den 14- bis 49-Jährigen entfiel auf die "Aktenzeichen"-Wiederholung bei ZDFneo - hier schlägt aber wieder die unglückliche Zuordnung zu, die zeitversetzte Nutzung wurde hier nicht der ZDF-Ausstrahlung, sondern der ZDFneo-Ausstrahlung zugeordnet. Die höchste nachträgliche Aufwertung der Reichweite entfiel trotzdem auf eine ZDF-Sendung: Den Zweiteiler "Bier Royal". Obwohl es sich hier nur um eine Wiederholung handelte, zog die Zuschauerzahl nachträglich bei der ersten Folge noch um 160.000, bei der zweiten sogar um 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Etwas nach unten korrigiert wurden dafür die Reichweiten beim Fußball, die Partie zwischen Belgien und Italien erreichte beispielsweise rund 100.000 Zuschauer weniger als zunächst ausgewiesen. Die Zahlen sind aber hier ohnehin mit Vorsicht zu genießen, weil nicht nur Streaming, sondern auch Public Viewing in Kneipen oder ähnlichem nicht berücksichtigt wird.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tagesschau 01.07.

20:00 4,93

(-0,14) 18,4%

(-0,5%p.) 1,10

(-0,01) 17,4%

(-0,4%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2020: Studio 02.07.

20:44 9,24

(-0,11) 34,2%

(-0,5%p.) 3,00

(-0,04) 45,3%

(-0,6%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2020: Belgien-Italien 02.07.

21:00 11,11

(-0,10) 41,0%

(-0,6%p.) 3,77

(-0,04) 51,5%

(-0,7%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2020: Moderation 02.07.

20:51 9,63

(-0,10) 36,6%

(-0,6%p.) 3,21

(-0,03) 46,6%

(-0,8%p.) heute journal / Wetter 02.07.

21:48 10,72

(-0,10) 38,2%

(-0,6%p.) 3,61

(-0,05) 48,1%

(-0,7%p.) Tatort: Die Kunst des Krieges 04.07.

20:15 7,16

(-0,07) 24,8%

(-0,4%p.) 1,48

(-0,00) 20,6%

(0,0%p.) heute journal 01.07.

21:44 4,41

(-0,06) 17,8%

(-0,4%p.) 0,65

(+0,00) 10,6%

(-0,2%p.) The Darkest Minds - Die Überlebenden 30.06.

20:15 1,44

(-0,06) 5,5%

(-0,2%p.) 0,64

(-0,01) 9,8%

(-0,2%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2020: Schweiz-Spanien 02.07.

18:00 8,56

(-0,06) 39,5%

(-0,3%p.) 2,23

(-0,00) 44,2%

(-0,2%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2020: Highl., Analysen,Interviews 02.07.

23:00 4,48

(-0,05) 23,7%

(-0,7%p.) 1,65

(-0,02) 31,7%

(-1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.06.-04.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de