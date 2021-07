am 10.07.2021 - 09:19 Uhr

Etwas mehr Interesse dürfte sich sixx durchaus erhofft haben. Am Freitag startete der Sender die US-Reality "The Real Housewives of Beverly Hills". Doch rund 110.000 Zusehende waren das Höchste der Gefühle. Damit gingen ab 20:15 Uhr schwache 0,4 Prozent Marktanteil insgesamt einher sowie 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei weitere Folgen bescherten sixx dann noch rund 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Quoten bei 0,6 und 0,8 Prozent. Auch das Vorhaben, ab 23 Uhr die drei Folgen des Abends nochmals zu zeigen, war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Bei den Umworbenen schwankten die Werte zwischen 0,2 und 0,7 Prozent.

Deutlich mehr Erfolg hatte da schon Sat.1 Gold, das ab 19:10 Uhr mehrere alte Episoden von "K11" wiederholte. Die ersten beiden Ausgaben kamen insgesamt auf 600.000 und 690.000 Zusehende, die beiden Primetime-Ausstrahlungen wurden von 510.000 und 560.000 Menschen gesehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief die ab 20:45 Uhr gesendete Episode mit 3,1 Prozent Marktanteil am stärksten. Mit Werten zwischen 2,1 und 2,5 Prozent machte auch ein nachfolgender "Niedrig und Kuhnt"-Dreierpack eine richtig gute Figur. Archivware von Sat.1 beflügelte den Sender mit fortschreitender Uhrzeit immer mehr. Ab 2:30 Uhr kam etwa "Lenßen & Partner" auf 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch tagsüber hatte Sat.1 Gold einen Garanten für hohe Marktanteile im Programm: Die einstige US-Serie "Unsere kleine Farm". Diese sicherte sich nicht nur ab 15:45 Uhr starke Werte (3,7% insgesamt, 3,1% bei den Jungen), sondern auch schon vormittags. Auch dort lagen die Ergebnisse bei klar über drei Prozent. Die Tagesmarktanteile fielen entsprechend aus: Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 Gold am Freitag gute 2,2 Prozent.

Auch RTLplus, ebenfalls ein älteres Publikum im Auge habend, darf sich freuen. Der Comedy-Freitag kam bei den Menschen gut an. Die zur besten Sendezeit gezeigten "Ritas Welt"-Wiederholungen bescherten dem Sender 1,6 und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, direkt danach kam "Nikola" auf 2,5 und 2,4 Prozent. Die Reichweite stieg auf bis zu 310.000 Zuschauende im Schnitt. Dagegen lief es am Vorabend nicht berauschend. Der ab halb sieben Uhr eingesetzte Doppelpack der kurzlebigen RTL-Nachmittagssendung "Tatort Deutschland" musste sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,4 Prozent zufrieden geben. Insgesamt wurden 0,8 Prozent gemessen, die Reichweite lag bei rund 150.000 und 180.000.