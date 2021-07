am 11.07.2021 - 08:46 Uhr

Die erste von sechs Episoden des neuen "Deutschland Quiz" moderierte Sabine Heinrich am Samstagvorabend im ZDF. Die 50 Minuten lange Sendung startete um 19:25 Uhr und sicherte sich dort 2,44 Millionen Zuschauende sowie ordentliche 13,5 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt. Zum Vergleich: In den zurückliegenden Wochen war dieser Sendeplatz für Wiederholungen der Serie "Der Bergdoktor" reserviert. Jüngst schalteten dazu rund 2,1 Millionen Menschen ein, Ende Mai waren es teils um die drei Millionen. Doch selbst die reichweitentechnisch stark gefragten Mai-Ausstrahlungen der Bergserie reichten mit Blick auf die Quoten, die maximal 13,3 Prozent erreichten, nicht an den nun beim "Deutschland Quiz" gemessenen Wert heran. Sabine Heinrich sicherte dem ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen obendrein passable 5,5 Prozent Marktanteil.

Ab 20:15 Uhr räumte dann Thomas Gottschalk ab. "50 Jahre ZDF-Hitparade – Die Zugabe" sicherte sich den Primetimesieg bei Jung und Alt. Die Reichweite lag im Schnitt bei 5,52 Millionen, 0,77 Millionen waren davon zwischen 14 und 49 Jahre alt. Im Gesamtmarkt kam die zweieinhalbstündige Show im Schnitt auf 24,1 Prozent Marktanteil – das waren rund viereinhalb Prozentpunkte mehr als bei der ersten Show im Jahr 2019. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen legte das Format klar zu. Aus 10,3 Prozent im Jahr 2019 wurden 14,9 Prozent. Vom starken Showvorlauf profitierte letztlich ab 22:45 Uhr auch das "heute journal", das sich noch 20,1 Prozent Marktanteil schnappte. Die Gesamt-Reichweite lag bei 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Klar hinter dem ZDF ordnete sich derweil ProSieben ein, das seine Primetime mit dem Besten aus "Duell um die Welt" füllte. 8,0 und 10,9 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe gemessen, die beiden Ausgaben sicherten sich insgesamt 0,56 und 0,67 Millionen Zusehende. Das Erste zeigte ab 20:15 und 21:45 Uhr zwei Filme aus der "Charlotte Link"-Reihe, 4,30 und 2,98 Millionen Menschen schauten zu. Gefragt war demnach also insbesondere der erste 90-Minüter. Dieser sicherte sich 19 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren, danach sank die Quote auf immer noch recht gute 13,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen landeten die Krimis bei 7,9 und 6,4 Prozent.

Den TV-Markt dominierten Das Erste und das ZDF am Samstag ziemlich deutlich. Bei allen Zuschauenden belegten die öffentlich-rechtlichen Sender die beiden ersten Plätze; mit 14,9 und 11,1 Prozent Tagesmarktanteil. Platz drei ging an RTL, das aber mit gewaltigem Abstand und 6,1 Prozent folgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich derweil ProSieben mit 8,6 Prozent Tagesmarktanteil die Krone.