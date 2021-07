An einem Sonntag, der EM-bedingt durchs ZDF mit über 31 Prozent Marktanteil dominiert wurde, lassen die 2,1 Prozent, die der Sender 3sat beim Gesamtpublikum im Tagesschnitt erzielte, aufhorchen. 3sat schaffte damit den Einzug in die Top 10, lag gleichauf mit Kabel Eins und nur 0,1 Prozentpunkt hinter ZDFneo und Sat.1, RTLzwei lag bei 2,3 Prozent, ProSieben mit 2,5 Prozent auch nicht weit entfernt.

Gelungen ist dieses starke Abschneiden, indem 3sat am Sonntag großflächig auf der Deutschen liebstes Genre setzte: Krimis. Besonders die drei Filme aus der Reihe "Die Nonne und der Kommissar" mit Ann-Kathrin Kramer und Günther Maria Halmer, die in Erstausstrahlung zwischen 2006 und 2012 im Ersten liefen, sorgten am Nachmittag für richtig starke Quoten: Den ersten Film sahen sich ab 14:20 Uhr im Schnitt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bis zum dritten Film, der um 17:18 Uhr startete, zog die Reichweite noch etwas weiter auf 590.000 an. Der Marktanteil beim Gesatmpublikum pendelte zwischen 3,7 und 4,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden bis zu 1,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Am Vorabend erreichte der Film "Ein Hund kam in die Küche" 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Gesamt-Marktanteil von 1,9 Prozent, in der Primetime bot der Zweiteiler "Böser Wolf" der Fußball-EM mit rund einer halben Million Zuschauenden und einem angesichts der Konkurrenz bemerkenswerten Marktanteil von 1,5 Prozent die Stirn.