Mit 1,22 Millionen Zuschauenden und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist das Vox-Format "Die Hitwisser" im Dezember 2020 gut gestartet. Bei der Rückkehr ins Programm sah es jetzt allerdings nicht mehr so gut aus: Am Montagabend schalteten lediglich 850.000 Menschen ein, 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei nur 5,3 Prozent.

Dass Vox trotz der über Stunden hinweg mauen Quoten auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent gekommen ist, lag einerseits an der Daytime, wo "Shopping Queen" 10,5 Prozent erzielte, aber auch am Nachtprogramm. Schon in den frühen Morgenstunden des Montags lag "Medical Detectives" bei bis zu 25,9 Prozent, in der Nacht auf Dienstag waren dann erneut über Stunden hinweg zweistellige Werte drin, ab 2 Uhr erzielte Vox mit der Reihe 24,0 Prozent.

Gute Nachrichten aus der Primetime gibt’s derweil von RTLzwei: Nachdem "Clever wohnen" in der vergangenen Woche recht schlecht gestartet war, ging es nun bergauf. 620.000 Menschen schalteten ein, das waren 100.000 mehr als vor sieben Tagen. Der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte von 3,3 auf 5,2 Prozent, damit lag RTLzwei bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem Niveau mit Vox. Eine neue "Schnäppchenhäuser"-Ausgabe erreichte danach nur 4,5 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick auf zwei Spartensender, die am Montag herausstachen. Nitro erreichte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent und punktete in der Primetime mit einer Serie, die beim großen Bruder RTL derzeit auf der Kippe steht. Schon um 20:15 Uhr erreichte "Alarm für Cobra 11" 2,1 Prozent Marktanteil, die weiteren Folgen steigerten sich sukzessive bis auf satte 6,5 Prozent. Auch "M.A.S.H." und "Ein Käfig voller Helden" erreichten am Vorabend mehr als 3,0 Prozent in der Zielgruppe.

Bei Super RTL punkteten alte "Bones"-Folgen beim Publikum. Rund eine halbe Million Menschen sahen sich drei Folgen ab 20:15 Uhr an, die Marktanteile schwankten zwischen 3,1 und 4,5 Prozent. Die US-Serie lag damit weit über dem Senderschnitt und trieb so den Tagesmarktanteil von Super RTL auf 2,5 Prozent nach oben.