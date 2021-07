Für die Vorabend-Soaps von RTLzwei ist es bislang kein einfaches Jahr, vor allem "Köln 50667" tut sich schwer und liegt seit Anfang des Jahres bei durchschnittlich weniger als 5,0 Prozent Marktanteil. Nun gab es mal wieder Grund zur Freude: Am Dienstag kam die Serie auf 280.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das ließ den Marktanteil auf 7,9 Prozent ansteigen. Erfolgreicher war die Serie in diesem Jahr bislang noch nie. Die Gesamtreichweite betrug 390.000.

Auch für "Berlin - Tag & Nacht" war der Dienstag einer der besseren Tage, die Soap kam auf 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 530.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an. So gut es für RTLzwei am Vorabend auch lief, in der Primetime brachen dann große Baustellen auf. Wie schon in den Vorwochen konnte "Kleine Helden ganz groß" auch jetzt nicht überzeugen - und dieses Mal gibt’s keine EM als Ausrede. Nur 390.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, in der Zielgruppe kam man damit nur auf 2,1 Prozent Marktanteil. "Armes Deutschland" steigerte sich im Anschluss prompt auf 5,3 Prozent.

Ebenfalls nicht zufrieden sein mit der Primetime kann man bei Vox, wo "Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten" bei nur 4,3 Prozent Marktanteil hängen blieb. Insgesamt schalteten 700.000 Menschen ein. Eine alte "Ab ins Beet"-Folge rutschte danach sogar noch auf 3,4 Prozent ab. Und so kam Vox letztlich nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent. RTLzwei tat sich mit 4,5 Prozent noch schwerer und war damit der schwächste der acht großen Sender. Auch Kabel Eins war mit 4,7 Prozent noch ein wenig besser unterwegs.