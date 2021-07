am 15.07.2021 - 09:14 Uhr

Das ZDF hat am Mittwoch dank "Aktenzeichen XY" mal wieder einen lockeren, doppelten Tagessieg eingefahren. Insgesamt sahen sich 5,42 Millionen Menschen die neueste Ausgabe mit Rudi Cerne an, mit 20,4 Prozent Marktanteil dominierten die Mainzer die Primetime. Keine andere Sendung brachte es am Mittwoch überhaupt auf mehr als fünf Millionen Zuschauer, das zeigt schon, wie dominant "XY" war.

Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich das ZDF mit der Sendung locker an die Spitze der Quotencharts. 1,10 Millionen Menschen in diesem Alter sorgten für 16,2 Prozent Marktanteil. Es ist der höchste Wert, den "Aktenzeichen XY" seit ziemlich genau drei Jahren eingefahren hat. RTL und RTLzwei erreichten mit ihren Realityshows zwar gute bis sehr gute Quoten, gegen die ZDF-Sendung zogen sie trotzdem sehr deutlich den Kürzeren.

Auch das "heute journal" war im Anschluss mit 4,51 Millionen Zuschauenden noch ein schöner Erfolg für den Sender. 18,7 bei allen und 12,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern waren die Folge. Und auch das "auslandsjournal" glänzte mit 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen fast drei Millionen Menschen ab 22:15 Uhr zu.

Auf eben diese "fast drei Millionen" kam auch Das Erste - allerdings in der Primetime. Dort sahen sich 2,96 Millionen Menschen den Film "Klassentreffen" an, was zu 11,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,4 Prozent recht gut aus. "Plusminus" gab danach aber mehr als eine Million Menschen ab und kam noch auf eine Reichweite von 1,92 Millionen. Das entsprach 7,9 bei allen und 5,4 Prozent bei den jungen Zuschauenden.

Insofern überrascht es nicht, dass das ZDF auch am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,1 Prozent der mit Abstand erfolgreichste Sender war. Das Erste erreichte auf Platz zwei nur 9,4 Prozent. Beim jungen Publikum erzielten die Mainzer 8,2 Prozent und ließen damit alle Privatsender mit Ausnahme von RTL hinter sich. Das Erste sortierte sich mit 6,1 Prozent knapp hinter RTLzwei und vor Vox ein.