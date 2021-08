Mit Horror-Trash zum Erfolg: Tele 5 schaffte es, mit dem Film "Im Land der Raketenwürmer" am Samstagabend 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher zu locken - und damit nur unwesentlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt ProSieben mit dem Film "Nerve" erreichte. Und mehr noch: Nach 22 Uhr stieg die Reichweite mit "Tremors 2 - Die Rückkehr der Raketenwürmer" noch minimal auf 580.000 an - zu diesem Zeitpunkt zog Tele 5 in Sachen Gesamt-Reichweite sogar noch an ProSieben vorbei.

Die Marktanteile von Tele 5 beliefen sich für den ersten Film der "Raketenwürmer"-Reihe ab 20:15 Uhr bereits auf starke 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 22 Uhr ging's dann noch auf 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach oben. Nach Mitternacht lief dann sogar noch "Tremors 3 - Die neue Brut". Damit hielt Tele 5 noch 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wach. Die Marktanteile hielten sich damit bis tief in die Nacht 3,8 Prozent bei Jung und Alt.

Das trieb Tele 5 auch zu hervorragenden Tagesmarktanteilen von 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Von den kleineren Sendern lief es beim jungen Publikum nur für ZDFneo und Sat.1 Gold besser. ZDFneo konnte bereits tagsüber mit einer langen "Terra X"-Strecke punkten, am Vorabend kam "Böhmi brutzelt" auf 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Primetime erreichten die US-Filme "Der Kindergarten-Cop" und "Flatliners" 2,2 und 2,5 Prozent. Sat.1 Gold kontne mit einer fast neunstündigen "Columbo"-Strecke punkten. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 2,5 Prozent, dann ging's im weiteren Verlauf des Abends noch weiter nach oben, in der Spitze auf 3,9 Prozent.

Einen Erfolg verzeichnete zumindest zu Beginn des Samstagabends auch der Disney Channel: "Royal Corgi - Der Liebling der Queen" erreichte 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Konkurrente Super RTL lag mit "Alvin und die Chipmunks 2" mit 1,7 Prozent Marktanteil in dieser Alersgruppe knapp dahinter. In Sachen Gesamt-Reichweite lagen beide Sender hier mit gut einer viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauern annähernd gleichauf. "Modern Family" ließ die Quoten des Disney Channels danach aber schnell dramatisch einbrechen. Um 22:56 Uhr war mit nur noch 0,1 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt der Tiefpunkt erreicht.