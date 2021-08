Überraschend starke Quoten gab es im vergangenen Jahr für die Neuauflage von "Beauty & The Nerd" bei ProSieben. Da lag es auf der Hand, dass der Privatsender das Format fortsetzen würde. Am Donnerstagabend feierte die neue Staffel nun also ihre Premiere - und dort, wo "Die Alm" zuletzt sang- und klanglos unterging, lief es dann auch auf Anhieb spürbar besser. 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für einen Marktanteil von 11,8 Prozent in der Zielgruppe und machten ProSieben damit zum Marktführer in der Primetime.

Insgesamt konnten sich 970.000 Menschen für "Beauty & The Nerd" begeistern. Verglichen mit dem Staffel-Auftakt des Vorjahres musste ProSieben allerdings deutlich kleinere Brötchen backen: Damals hatten noch knapp 1,6 Millionen Zuschauende. den Start gesehen, in der Zielgruppe waren 2020 noch mehr als 14 Prozent drin. Dazu kommt, dass das Zusammenspiel mit "red" am Donnerstag so gar nicht klappen wollte: Auf gerade mal 6,2 Prozent belief sich der Marktanteil des Magazins am späten Abend.

Mit der Tagesmarktführerschaft hatte ProSieben letztlich nichts zu tun: Die holte sich das ZDF, das beim Gesamtpublikum im Schnitt auf 17,6 Prozent Marktanteil kam und bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,0 Prozent ebenfalls klar vor der privaten Konkurrenz landete. Grund für den Erfolg waren freilich vor allem die Olympischen Spiele, die die Marktanteile tagsüber auf teils mehr als 30 Prozent trieb. Am stärksten war die Skateboard-Zusammenfassung, die am Vormittag zeitweise für 32,8 Prozent beim jungen Publikum sorgte.

Um 20:15 Uhr wiederum zählte die ZDF-Komödie "Ein Mops zum Verlieben" im Schnitt 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für insgesamt 15,8 Prozent Marktanteil sorgten. Am "Wolfsland"-Krimi im Ersten kamen die Mainzer damit aber zunächst nicht vorbei: Die Wiederholung war mit 4,69 Millionen Zuschauenden die meistgesehene Sendung des Tages und schnitt auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,0 Prozent richtig gut ab.