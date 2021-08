am 07.08.2021 - 09:11 Uhr

Auf dem Weg zu einem wunderbaren Quotenerfolg ist die neue RTL-Unterhaltungsshow "Top Dog Germany" nach vier von sechs gezeigten Episoden der ersten Staffel. An diesem Freitag sicherte sich die Produktion den nächste Quoten-Bestwert. Zwischen 20:15 und 22:15 Uhr schalteten im Schnitt 13,8 Prozent der Umworbenen zu. Das waren nochmals vier Zehntel mehr als sieben Tage zuvor. Gemessen nach Quoten musste sich die Sendung zwar hinter dem Start von "Promi Big Brother" in Sat.1 einordnen, mit Blick auf die Zielgruppen-Reichweite lag das Format, das kürzer lief als die Sat.1-Reality-Show, vorne. 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Insgesamt blieb die "Top Dog Germany"-Reichweite an diesem Freitag unterdessen nahezu unverändert: 1,77 Millionen Menschen schauten das zweistündige Format.

Nicht mehr im Programmablauf war unterdessen das Lead-Out "The Wheel" – nach zuletzt klar einstelligen Zielgruppen-Quoten. Als Ersatz fungierten ab 22:15 Uhr "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt", die ihre Sache in der Tat besser machte als die am Rad drehenden Promis. Mit im Schnitt 12,9 Prozent Marktanteil wurden die Werte der Hundeshow nahezu gehalten. 1,29 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu.

Die umstrukturierte Daytime läuft derweil noch etwas holprig. Das nun um 17 Uhr gezeigte "Explosiv Stories" nahm in dieser Woche eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Am Freitag nun ging es quotentechnisch wieder etwas nach unten. Die halbstündige Sendung erreichte nur noch 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag somit unter anderem weiter hinter dem zeitgleich von ProSieben gezeigten "taff." (10,1%). Mit Blick auf dem Gesamtmarkt ergab sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das RTL sogar leicht mit 0,45 zu 0,43 Millionen Zuschauenden für sich entschied. Schwer taten sich am RTL-Nachmittag unterdessen auch "Die Superhändler" um 15 und 16 Uhr mit gerade einmal 5,7 sowie 4,4 Prozent – und auch die neue 16:45-Uhr-Ausgabe von "RTL Aktuell" läuft mit 5,7 Prozent noch nicht rund.