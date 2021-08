Einen neuen Reichweiten-Rekord eingefahren hat das neue ZDF-Format "Das große Deutschland-Quiz", das am Samstagabend nach vier Vorabend-Ausgaben erstmals in der Primetime zu sehen war. Insofern überrascht es nicht, dass die ermittelten 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einen neuen Bestwert bedeuten. Bedenkt man, dass ZDF-Shows am Samstagabend in aller Regel über eine Million Zusehende mehr haben, so darf die die Sehbeteiligung der ersten Primetime-Folge der Show mit Sabine Heinrich als recht ausbaufähig bewertet werden. Insgesamt kam das zweieinhalbstündige Format auf 10,7 Prozent Marktanteil. Stark unterwegs war die Bavaria-Produktion aber bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit 8,8 Prozent übertraf die Produktion den ZDF-Schnitt sehr deutlich.

Kein Vorbeikommen gab es unterdessen am ARD-Film "3 ½ Stunden", der um 20:15 Uhr startete, im Rahmen eines 60-Jahre-Mauerbau-Themenabends lief und sowohl insgesamt als auch bei den Jungen zweistellige Marktanteile einfuhr. 11,3 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, ebenso starke 19,1 Prozent insgesamt. 4,64 Millionen Zusehende machten den Film zum stärksten 20:15-Uhr-Format am Samstagabend. Den kompletten Tag über war nur die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten mit 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch gefragter. Ebenfalls dem Themenabend angehörend war ab 21:50 Uhr "Wir Kinder der Mauer" mit durchschnittlich 2,67 Millionen Zusehenden sowie 12,6 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.



Im Ersten punktete derweil auch die ab 18 Uhr gezeigte "Sportschau" mit den Highlights der ersten DFB-Pokal-Runde: 2,45 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Daraus ergab sich ein Marktanteil in Höhe von 14,6 Prozent, auf 10,6 Prozent kam die Sportsendung bei den 14- bis 49-Jährigen. 13 Spiele live zeigte am Samstag der Pay-TV-Anbieter Sky. Kernstück der Übertragung war die neun Matches umfassende Konferenz am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr: Konferenzschaltung oder Einzelspiele erreichten zusammen im Schnitt 0,62 Millionen Fans. Gemessen wurden 5,4 Marktanteil insgesamt und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.