am 18.08.2021 - 08:46 Uhr

Die Übertragung des DFL-Supercups, in dem sich der FC Bayern gegen Borussia Dortmund durchsetzen konnte, war für Sat.1 die dritte Übertragung aus dem neuen Fußball-Rechtepaket und zugleich für mehrere Monate bis zum Abschluss der Hinrunde die letzte. Die Zwischenbilanz nach diesen drei Spielen fällt aber sehr positiv aus: Der Zweitliga-Auftakt war schon ein schöner Erfolg, der Bundesliga-Start bescherte Sat.1 dann letzten Freitag schon die höchste Reichweite seit 2012 und der Supercup legte nun sogar noch eine Schippe drauf.

So verfolgten am Dienstag ab 20:24 Uhr im Schnitt 5,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Hälfte der Partie, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite noch auf 6,32 Millionen an. Zum Vergleich: Das Spiel zwischen Gladbach und Bayern kam letzte Woche auf zunächst 4,49 und dann 5,76 Millionen Zuschauende. "ran" holte damit zunächst 21,5 und dann 25,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit natürlich den Zielgruppen-Sieg, beim Gesamtpublikum sah es mit zunächst 18,3 und dann 23,8 Prozent kaum schwächer aus.

Während die Vorberichterstattung am Vorabend wieder nur sehr maue Qutoen erzielen konnte - zunächst lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab 19 Uhr nur bei 3,8, dann eine halbe Stunde später bei 4,4 Prozent - hielt die Nachberichterstattung noch 2,15 Millionen Leute vor dem Fernseher, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 14,3 Prozent. Neben Sat.1 übertrug auch Sky die Partie, die dort weitere 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. 2,0 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zurück zu Sat.1: "Promi Big Brother" startete diesmal durch den Fußball erst um 23:07 Uhr und lief bis 0:46 Uhr - so spät wie noch nie. Das erklärt auch, wieso die Reichweite so gering wie nie ausfiel und erstmals knapp unter die Millionen-Marke fiel. 0,96 Millionen Zuschauende wurden am Dienstag im Schnitt noch gezählt. Der Marktanteil lag bei 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die nachfolgende Late-Night-Show hielt dann noch 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wach, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,2 Prozent.

Auch nach dem Fußball blieb Sat.1 also erfolgreich - damit trug auch "Promi Big Brother" seinen Teil dazu bei, dass Sat.1 mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klarer Tagesmarktführer in der klassischen Zielgruppe wurde, gefolgt von ProSieben, das es auf ebenfalls erfreuliche 10,6 Prozent brachte. RTL sortierte sich mit 8,5 Prozent deutlich dahinter ein. Beim Gesamtpublikum reichte es mit einem Tagesmarktanteil von 10,8 Prozent für den zweiten Platz hinter dem ZDF.