Mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Nitro auch am Mittwoch wieder an die Spitze der kleineren Sender. Dabei konnte man erneut auf die starke Performance der Serienklassiker tagsüber bauen - Highlight waren diesmal die 5,5 Prozent Marktanteil für "M.A.S.H." um kurz vor 18 Uhr, auch "King of Queens" lief mit 4,7 Prozent davor schon richtig gut. Doch auch in der Primetime schlug sich Nitro mit sienem Filmprogramm gut: "Ted" zählte insgesamt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 2,5 Prozent, "A Million Ways to Die in the West" kam danach auf 2,4 Prozent, "I Spy" nach Mitternacht auf 3,6 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam direkt dahinter Super RTL über die Ziellinie. Hier war es mal wieder der Viererpack von "Dr. House", der für starke Marktanteile zwischen 2,5 und 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime sorgte. Konkurrent Disney Channel blieb weit dahinter zurück. Die "Golden Girls" kamen zum Start in den Abend noch auf 1,0 Prozent, danach ging es mit "Modern Family" und "What's Up, Dad?" weiter auf bis zu 0,3 Prozent runter.

Deutlich erfolgreicher war da schon DMAX unterwegs. "Goldrausch. Dave Turin's Lost Mine" erzielte um 20:15 Uhr einen guten Marktanteil von 2,2 Prozent, "Goldrausch: White Water Alaska" danach mit zwei Folgen zunächst 2,0 und dann sogar 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch auch das NDR Fernsehen platzierte sich mit einem Tagesmarktanteil von 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal unter den Top 20, beim Gesamtpublikum reichte es für 2,7 Prozent.

Hier interessierten sich um 20:15 Uhr fast eine Million Zuschauer für die "Expeditionen ins Tierreich". Der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine zweite Folge direkte im Anschluss konnte den Marktanteil in der jungen Altersgruppe sogar noch auf 2,4 Prozent steigern, "NDR Info" kam um 21:45 Uhr dann auf 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt 780.000 Zsuchauerinnen und Zuschauer. "Extra 3" schalteten später am Abend 420.000 Menschen ein, was 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Bei "Zapp" blieben danach noch rund 190.000 dran, die Marktanteile beliefen sich auf 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.