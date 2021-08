Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die Liste der Sendungen, die in der vergangenen Woche am stärksten auf klassischem Wege (also ohne Mediatheken) zeitversetzt genutzt wurden und die dadurch bei der endgültigen Gewichtung der Quoten drei Tage nach der TV-Ausstrahlung am stärksten profitierten, dann dominiert ein Format die Top 10: "Promi Big Brother". Für die zehn ersten Sendungen dieser Staffel liegen inzwischen die endgültig gewichteten Quoten vor, die sich doch ziemlich stark von den vorläufig ausgewiesenen Werten unterscheiden.

So erreichten die ersten zehn Folgen im Schnitt nach der endgültigen Gewichtung 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, pro Folge also durchschnittlich 140.000 mehr als nach der vorläufigen Gewichtung ausgewiesen. Dabei sind es wenig überraschend vor allem die Sendungen am späteren Abend, die zeitversetzt geschaut werden. Betrachtet man nur die Sendungen in der Late Prime ab 22:15 oder einmal sogar 23 Uhr, dann beträgt der durchschnittliche nachträgliche Aufschlag hier sogar 170.000 Zuschauer.

Dadurch schrumpft auch der Reichweiten-Unterschied zwischen den Primetime- und Late-Prime-Ausgaben nach der endgültigen Gewichtung ein Stück weit zusammen: Die sechs späten Ausgaben erreichten im Schnitt nun 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 20:15-Uhr-Folgen 1,48 Millionen. Hier fiel der nachträgliche Aufschlag mit 110.000 geringer aus.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Promi Big Brother 13.08.

23:02 1,47

(+0,22) 11,6%

(+1,4%p.) 0,61

(+0,16) 16,8%

(+3,5%p.) Die Toten von Salzburg - Treibgut 11.08.

20:14 6,03

(+0,22) 24,7%

(+0,3%p.) 0,54

(+0,03) 9,4%

(+0,1%p.) Promi Big Brother 12.08.

22:15 1,45

(+0,19) 9,7%

(+1,1%p.) 0,58

(+0,14) 13,8%

(+2,8%p.) Promi Big Brother 15.08.

22:22 1,18

(+0,18) 6,9%

(+0,9%p.) 0,56

(+0,14) 11,8%

(+2,4%p.) Promi Big Brother 14.08.

20:14 1,28

(+0,16) 6,1%

(+0,6%p.) 0,58

(+0,12) 12,8%

(+2,3%p.) In aller Freundschaft 10.08.

02:02 0,31

(+0,14) 8,7%

(+3,4%p.) 0,05

(+0,01) 4,3%

(+0,7%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 11.08.

20:15 1,02

(+0,14) 4,2%

(+0,5%p.) 0,47

(+0,08) 8,3%

(+0,9%p.) Kampf der Realitystars 11.08.

20:14 1,02

(+0,14) 4,4%

(+0,5%p.) 0,57

(+0,08) 10,2%

(+0,9%p.) Promi Big Brother 10.08.

22:19 1,41

(+0,13) 8,9%

(+0,7%p.) 0,53

(+0,08) 12,0%

(+1,4%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 11.08.

21:16 0,83

(+0,13) 3,5%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,05) 6,8%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.08.-15.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Vor allem bei den später ausgestrahlten Sendungen ergeben sich auch erhebliche Unterschiede bei den Marktanteilen, hier betrug der Aufschlag bei den 14- bis 49-Jährigen bis zu 3,5 Prozentpunkte (bei der 23-Uhr-Ausgabe), auch die 20:15 Uhr-Sendung vom Samstag erhielt aber mit +2,3 Prozentpunkten eine ziemlich massive Nachgewichtung. Alles in allem kommen die späteren Sendungen dadurch nun nach der endgültigen Gewichtung auf im Schnitt 13,4 Prozent Marktanteil, die 20:15 Uhr-Sendungen auf 12,1 Prozent.

Die Reichweiten der "Promi Big Brother"-Staffel aus dem vergangenen Jahr wurden bislang aber auch unter Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung bislang bei Weitem noch nicht erreicht. Im Schnitt der gesamten Staffel sahen damals 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - hier muss "Promi Big Brother" während der zweiten Hälfte der Staffel also noch etwas nachlegen. Der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil lag damals bei 13,3 im Vergleich zu derzeit 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" gibt es regelmäßig eine nachträgliche Aufwertung feststellen, die aber nicht so stark ausfällt wie bei der eigentlichen Show. Nach zehn Folgen beträgt die durchschnittliche Reichweite endgültig gewichtet rund 650.000 Zuschauer, etwa 50.000 mehr als nach vorläufigen Zahlen. Der Marktanteils-Schnitt in der klassischen Zielgruppe steigt dadurch von 9,7 auf 10,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Promi Big Brother 13.08.

23:02 1,47

(+0,22) 11,6%

(+1,4%p.) 0,61

(+0,16) 16,8%

(+3,5%p.) Promi Big Brother 12.08.

22:15 1,45

(+0,19) 9,7%

(+1,1%p.) 0,58

(+0,14) 13,8%

(+2,8%p.) Promi Big Brother 15.08.

22:22 1,18

(+0,18) 6,9%

(+0,9%p.) 0,56

(+0,14) 11,8%

(+2,4%p.) Promi Big Brother 14.08.

20:14 1,28

(+0,16) 6,1%

(+0,6%p.) 0,58

(+0,12) 12,8%

(+2,3%p.) Beauty & The Nerd Wdh 10.08.

22:59 0,37

(+0,06) 3,9%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,05) 9,8%

(+1,4%p.) Promi Big Brother 10.08.

22:19 1,41

(+0,13) 8,9%

(+0,7%p.) 0,53

(+0,08) 12,0%

(+1,4%p.) Promi Big Brother - Die Late Night Show 11.08.

22:59 0,70

(+0,06) 6,5%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,04) 9,3%

(+1,0%p.) Promi Big Brother 09.08.

20:14 1,60

(+0,11) 6,5%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,07) 12,2%

(+1,0%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 11.08.

20:15 1,02

(+0,14) 4,2%

(+0,5%p.) 0,47

(+0,08) 8,3%

(+0,9%p.) Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei 12.08.

21:16 1,48

(+0,11) 6,6%

(+0,4%p.) 0,57

(+0,06) 10,6%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.08.-15.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de