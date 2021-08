Nach dem erfolgreichen Sendestart am Sonntag ist beim neuen Bild-Fernsehsender am Montag erstmals die fünfstündige News-Strecke "Bild Live" zu sehen gewesen - und auch die hat durchaus beachtliche Quoten erzielt, auch wenn die reinen Reichweiten zunächst noch überschaubar anmuten. So schalteten ab 9 Uhr zwar zunächst nur etwa 20.000 Menschen ein, doch das reichte beim Gesamtpublikum für immerhin 0,5 Prozent Marktanteil.

Zur Mittagszeit zählte "Bild Live" dann immerhin bereits 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Beachtlich sind dabei vor allem die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil im Laufe des Vormittags seinen Peak bei mehr als zwei Prozent hatte. Um 10:30 Uhr brachte es Bild auf starke 2,2 Prozent in der Zielgruppe - und lag damit zu diesem Zeitpunkt sogar noch vor RTL, das mit seiner Trödelshow "Kitsch oder Kasse" deaströse 1,3 Prozent verbuchte.

Nun bleibt freilich abzuwarten, ob die Bild-Quoten, die während der Live-Schiene auch die Werte der Parallelausstrahlung bei N24 Doku umfassen, ein Stück weit auf die Neugier des Publikums auf den neuen Sender zurückzuführen sind. Doch aus dem Stand heraus sind diese Zahlen durchaus stark, zumal Bild um 10:30 Uhr auch nicht weit hinter den Nachrichtensendern ntv und Welt lag, die zu diesem Zeitpunkt mit ihren Nachrichten auf Marktanteile von 2,6 beziehungsweise 2,8 Prozent beim jungen Publikum kamen.

Der abendliche Bild-Talk "Viertel nach Acht", bei dem am Montag unter anderem Thomas Gottschalk zu Gast war, erreichte übrigens in der ersten Hälfte im Schnitt 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte sich danach auf 70.000. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 0,2 Prozent - hier besteht also gewiss noch Luft nach oben.