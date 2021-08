Ein sonderlich spannendes Spiel war es nicht: Beim Auftritt des FC Bayern in der ersten Pokalrunde zeichnete sich recht bald ab, dass der Bremer SV als Außenseiter auch ein solcher bleiben würde. Nach voller Spielzeit hatte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zwölf Tore erzielt, der Gegner kein einziges. Im Free-TV wurde das Match zur besten Sendezeit von Sport1 übertragen, wo man sich am Tag danach über gute Reichweiten freut. Im Schnitt schauten 1,22 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Somit hatte Sport1 zur Primetime mehr Zuschauende als fast alle anderen Privatsender. Nur Sat.1 lag mit "Promi Big Brother" bei leicht höheren Werten. Aber an der "Bachelorette" von RTL zog das Fußballspiel ebenso vorbei wie an einem "Grey's Anatomy"-Doppelpack bei ProSieben (0,79 sowie 0,84 Millionen) oder dem Film "Der Knochenjäger" (Kabel Eins, 0,86 Millionen).

Bei Vox erreichte der US-Krimi "Bones" mit 0,86 Millionen Zuschauenden den besten Wert als das Fußballspiel zu Ende war. Hier erwies sich die um 22:10 Uhr gestartete Ausstrahlung als am gefragtesten. Sport1 punktete auch in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Der Pokal holte hier sehr gute 5,2 Prozent Marktanteil. Am Ende des Tages sicherte sich der Sender somit verhältnismäßig gute 1,5 Prozent Marktanteil im Schnitt bei allen Zuschauenden, 1,6 Prozent wurden in der klassischen Zielgruppe als Tagesmarktanteil ausgewiesen.



Sportlich ging es unterdessen schon vormittags im Programm des Ersten zu. Ab kurz nach neun Uhr übertrug der Sender die Paralympics. Rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten durchschnittlich ein. Somit wurden recht gute 12,2 Prozent Marktanteil insgesamt erzielt. Richtig gut lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 9,5 Prozent Marktanteil gemessen wurden.

Ähnlich stark war die Übertragung auch nachmittags in der 14-Uhr-Stunde unterwegs. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Paralympics-Quote dann bei durchschnittlich 8,4 Prozent. Insgesamt schauten 0,71 Millionen Menschen zu.