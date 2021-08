Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

"Promi Big Brother" hat derzeit in der Endphase der aktuellen Staffel mit ein paar Quotenproblemen zu kämpfen, die vorläufig ausgewiesenen Quoten erzählen aber natürlich immer nur einen Teil der Wahrheit. Das zeigt sich schon, wenn man die endgültig gewichteten Quoten betrachtet, in die nur zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg eingehen - also beispielsweise durch Festplattenrecorder - eingeht, nicht aber Abrufe etwa in Joyn.

Auch in der vergangenen Woche stieg die Reichweite von "Promi Big Brother" dadurch jedenfalls nachträglich wieder um 100.000 bis 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil in der endgültigen Gewichtung um 1,1 bis 1,7 Prozentpunkte besser aus - und bei der Dienstags-Ausgabe, die Fußball-bedingt erst um 23:07 Uhr startete, sogar um 2,9 Prozentpunkte. Damit bewegte sich "Promi Big Brother" nun also zwischen 8,7 und 14,1 statt wie zunächst ausgewiesenzwischen 7,6 und 12,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

An der Rangliste im Reality-Triell am Mittwochabend änderte sich dadurch in der vergangenen Woche übrigens trotzdem nichts, denn auch für den "Kampf der Realitystars" (+1,0 Prozentpunkte) und "Die Bachelorette" (+0,9 Prozentpunkte) gab's Nachschläge in ähnlichem Umfang. Dass trotzdem auch nach der endgültigen Gewichtung an diesem Abend keines der Format einen zweistelligen Marktanteil erreichen konnte, ist trotzdem ziemlich ernüchternd.

Dominierend war hier "Aktenzeichen XY... ungelöst", das obendrein auch noch am stärksten zeitversetzt genutzt wurde. Wegen der nach wie vor ungelösten Problematik, dass die Nutzung an nachfolgenden Tagen der letzten Ausstrahlung selbst über Sendergrenzen hinweg zugewiesen wird, führt allerdings wieder dazu, dass sie bei der Wiederholung bei ZDFneo auflief, deren Reichweite dadurch um 260.000 auf 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer stieg. Durch die späte Sendezeit gingen die auf dieser Basis neu berechneten Marktanteile regelrecht durch die Decke, bei den 14- bis 49-Jährigen von 3,1 auf 8,5 Prozent.

Diesmal nicht in die Top-Liste geschafft hat es "Wer stiehlt mir die Show", die Reichweite des Staffelfinals wurde aber nachträglich trotzdem wieder um 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben korrigiert, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 15,1 Prozent nach der endgültigen Gewichtung um 0,9 Prozentpunkte höher aus als zunächst ausgewiesen. Der Staffelschnitt auf Basis endgültig gewichteter Quoten betrug somit nun 16,9 Prozent, auf Basis vorläufig gewichteter Werte wären es "nur" 15,8 Prozent gewesen. Die erste Staffel Anfang des Jahres hatte bei 16,1 Prozent gelegen - bei insgesamt allerdings saisonbedingt deutlich höheren Reichweiten.