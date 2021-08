Von der einstigen Fiction-Offensive von RTL blieb schnell nur "Sankt Maik" übrig, aber auch diese Serie ist nun Geschichte. Am Donnerstag hat man die letzten vier Folgen ausgestrahlt - der Erfolg war überschaubar. Während die erste Episode des Abends noch auf 1,17 Millionen Zuschauende und 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, rutschte die zweite Folge prompt auf 8,2 Prozent ab, hielt sich aber noch knapp über der Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Um 22:15 Uhr sorgte dann schließlich "RTL Direkt" für einen Bruch, mit nur 890.000 Zuschauenden und 6,8 Prozent Marktanteil war die Nachrichtensendung kein Erfolg für RTL. Die nächste "Sankt Maik"-Folge tat sich danach mit 7,9 Prozent schwer, ehe das Finale immerhin noch einmal solide 11,4 Prozent holte. Zu später Stunde lag die Gesamt-Reichweite allerdings nur noch bei 540.000 - die Serie verabschiedete sich damit mit einem Reichweiten-Tief.

Nicht besser erging es am Donnerstag Sat.1: "Promi Big Brother" tat sich erneut sehr schwer und erreichte in der Primetime nur 1,34 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen führte das zu 7,2 Prozent Marktanteil. Betrachtet man nur vor vorläufig gewichteten Quotendaten, lief es in der Geschichte nie schlechter für "Promi Big Brother" - und dabei war es das Halbfinale der aktuellen Staffel, was am Donnerstag zu sehen war. Die Late Night zum Format kam danach auf noch schlechtere 5,6 Prozent.

Deutlich zufriedener sein kann man bei Vox, wo man in der Primetime der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum war. "Marvel’s The Avengers" unterhielt 1,36 Millionen Menschen, 660.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei starken 11,1 Prozent. Auch "Spider-Man: Homecoming" lag danach noch bei guten 9,4 Prozent. Bei ProSieben bewegte sich "Beauty & The Nerd" auf dem Niveau der Vorwoche: 840.000 Menschen schalteten ein und sorgten beim jungen Publikum für gute 10,2 Prozent. "red." musste sich im Anschluss jedoch mit nur 6,7 Prozent begnügen.

In überraschend starker Verfassung präsentierte sich derweil übrigens Frank Rosin bei Kabel Eins: "Rosins Restaurants" erreichte 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das ist der beste Wert seit rund zweieinhalb Jahren. 750.000 Menschen sahen zu. Kabel Eins lag damit auf einem Niveau mit RTLzwei: "Hartes Deutschland" kam zur besten Sendezeit ebenfalls auf 6,4 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag bei 730.000. Während der "Jugendknast" danach aber nur zu 3,7 Prozent gut war, steigerte sich das "K1 Magazin" bei Kabel Eins auf starke 8,5 Prozent.