Wenn Sat.1 und Endemol Shine auf die nun zu Ende gegangene Staffel von "Promi Big Brother" zurückblicken, wird man wohl ein gemischtes Fazit ziehen. Im Schnitt erzielte die Show über drei Wochen hinweg gute Quoten, vor allem aber punktete das Format in der ersten Woche. Danach ging es spürbar bergab und die Marktanteile lagen immer mal wieder auch nur im einstelligen Bereich. Vor allem in den vergangenen Tagen schwächelte "Promi Big Brother" auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr - das Finale hat sich nun aber noch einmal aufgerappelt.

1,48 Millionen Menschen sahen sich die letzte Folge und damit den Sieg von Melanie Müller an, das ist die höchste Reichweite eben seit der ersten Sendewoche und die dritthöchste Reichweite der gesamten Staffel. 540.000 der Zuschauenden waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das hatte 10,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Nach drei Tagen mit sehr mauen (vorläufig gewichteten) Quoten im einstelligen Bereich, ist das nun ein guter Abschluss. Mit im Schnitt 10,2 Prozent Marktanteil war es für Sat.1 in Summe eine gute Staffel, gleichzeitig aber auch die schwächste der vergangenen Jahre. 2020 kam man im Schnitt noch auf 12,6 Prozent, in den zwei Jahren davor waren im Mittel noch mehr als 16 Prozent drin - damals liefen aber auch noch nicht so viele Ausgaben um 20:15 Uhr.

Zur Wahrheit gehört auch, dass "Promi Big Brother" zuletzt sehr von zeitversetzter Nutzung profitierte, die Werte des Finals dürften in einigen Tagen also noch einmal ein wenig nach oben gewichtet werden. Um RTL doch noch zu überholen, wird es aber wohl nicht reichen. Dort startete am Freitag zur besten Sendezeit nämlich die neue Staffel von "Lego Masters" - und in Köln kann man sehr zufrieden sein. 840.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Sender den Primetime-Sieg in der Zielgruppe, 14,4 Prozent Marktanteil sind ein schöner Wert. Die Gesamtreichweite betrug 1,67 Millionen.

Später am Abend lief es dann sowohl für RTL als auch für Sat.1 nicht mehr so gut. Bei RTL unterhielt ein Live-Programm von Otto noch knapp eine Million Menschen, der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 10,9 Prozent zurück. Und Sat.1 fuhr mit der "Promi Big Brother"-Late-Night nur 8,0 Prozent ein. Überhaupt nichts zu melden hatte am Abend ProSieben: Mit dem ersten Teil von "Die Tribute von Panem - Mockingjay" erreichte man nur 700.000 Zuschauende, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent. "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" steigerte sich danach nur leicht auf 7,2 Prozent.