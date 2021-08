Vox hat am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,0 Prozent eingefahren und lag damit nur hinter ProSieben, das noch erfolgreicher war. Blickt man auf das Programm von Vox, lässt sich feststellen, dass es vor allem die Programmränder waren, die den Wert nach oben getrieben haben. Und hier vor allem "Medical Detectives". Das True-Crime-Format ist schon seit einiger Zeit ein Quoten-Phänomen, das in der Nacht stets zu überzeugen weiß.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sah es aber besonders gut aus. Ab 3:44 Uhr lagen drei Ausgaben bei Marktanteilen zwischen 27,5 und 27,9 Prozent. Mitten in der Nacht sahen zudem mehr als 400.000 Menschen zu - also auch die Reichweiten können sich sehen lassen. "Medical Detectives" sorgte so zudem für einen guten Start für "Criminal Intent": Auch diese Serie erreichte zunächst noch mehr als 20 Prozent Marktanteil in den frühen Morgenstunden, mit der Zeit gingen die Quoten dann zurück.

"Medical Detectives" war aber auch in der Nacht auf Sonntag sehr gefragt: Ab 1 Uhr erreichte die Reihe 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe wurden damit 10,0 Prozent gemessen. Bis zum Schluss der Quotenerfassung um 3 Uhr steigerte sich das Format dann noch auf 19,6 Prozent. In der Primetime verzeichnete Vox ordentliche, aber eben nicht so extrem hohe Quoten. Die mehrstündige Musik-Doku "So klingt Deutschland" erreichte 820.000 Menschen, das hatte 6,9 Prozent Marktanteil zur Folge. Mit den Tier-Formaten am Vorabend lag Vox ebenfalls bei etwas mehr als 6,0 Prozent.

Übrigens: "Medical Detectives" ist bei Nitro auch zur besten Sendezeit zu sehen gewesen. Die Ausgabe um 20:15 Uhr sahen aber nur 270.000 Menschen, mit 0,9 Prozent Marktanteil kann Nitro nicht zufrieden sein. Auch "Real Detective" enttäuschte danach mit 0,7 Prozent. Die weiteren True-Crime-Formate steigerten sich danach aber stetig, nach Mitternacht lag der Sender mit "Born to Kill" schon bei 5,9 Prozent.