"Wie geht's, Deutschland", fragte Christian Sievers im ZDF am Dienstagabend und bescherte dem ZDF damit die Marktführung im jungen Publikum: Der Wahl-Talk, bei dem Menschen aus ganz Deutschland zu Wort kamen und sieben Politikerinnen und Politiker reagieren mussten, lief für ZDF-Verhältnisse mit insgesamt 2,76 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zwar nur mittelmäßig, schaffte es aber, auch jüngere Altersgruppen gleichermaßen anzusprechen. Mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung nicht nur weit über dem ZDF-Schnitt in dieser Altersgruppe, sondern auch vor der gesamten privaten Primetime-Konkurrenz.

"Schwiegertochter gesucht" fiel bei RTL nach der Erholung in der vergangenen Woche schon wieder unter die 10-Prozent-Marke zurück und enttäuschte mit gerade mal 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Und das war schon die einzige 20:15 Uhr-Sendung der Privaten, die sich beim jungen Publikum immerhin noch vor der ARD-Serie "Die Kanzlei" schieben konnte - die nur in einer Wiederholung lief und trotzdem 9,0 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe erzielte. Beim Gesamtpublikum dominierte Das Erste mit 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für "Die Kanzlei" und 4,25 Millionen für "In aller Freundschaft" ohnehin.

Ganz oben in den Quotencharts finden sich aber Nachrichtensendungen. Ganz vorne lag bei Jung und Alt die "Tagesschau" um 20 Uhr, die allein im Ersten 4,5 Millionen Zuschauende erreichte, sehr zufrieden sein kann man beim ZDF zudem mit dem "heute-journal", das nach "Wie geht's, Deutschland?" die Reichweite um knapp 1,1 Millionen ausbaute und 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 16,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 14,7 Prozent Marktanteil ebenfalls hervorragend aus.

"RTL direkt" bleibt für RTL hingegen weiterhin ein echtes Sorgenkind, die Reichweite lag am Dienstag bei nur 0,98 Millionen, damit kam fast die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer von "Schwiegertochter gesucht" abhanden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 4,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,3 Prozent Marktanteil auch richtig schlecht aus. Das direkte Duell mit den "Tagesthemen" verlor man bei Jung und Alt: Im Ersten ließen sich 1,98 Millionen Menschen informieren, die Marktanteile fielen mit 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings auch eher mäßig aus.

Zum Scheitern verurteilt war bei RTL dann wieder der völlig unverständliche Versuch, mit "Die schönsten Liebesüberraschungen" an "Schwiegertochter gesucht" anzuknüpfen, obwohl doch "RTL direkt" dazwischen geschoben wurde. Die Quittung waren 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die auch noch das "Nachtjournal" mit nach unten zogen, das mit 6,5 Prozent Marktanteil ebenfalls ein Flop war. 6,6 Prozent Marktanteil erreichte übrigens auch das neue "RTL aktuell" um 16:45 Uhr. Nur auf dem angestammten Sendeplatz um 18:45 Uhr läuft es weiterhin sehr gut, dort überzeugte "RTL aktuell" auch am Dienstag mit hervorragenden 18,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.