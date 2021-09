Weniger als vier Wochen vor der Bundestagswahl nimmt die Anzahl der Wahlsendungen im Fernsehen zu. Am Mittwochabend versuchte nun auch ProSieben mit seiner "Bundestagswahl-Show" das Feld aufzumischen - und das gelang, zumindest beim jungen Publikum, ganz gut. Insgesamt verzeichnete der Auftritt von Annalena Baerbock bei Louis Klamroth zwar nur 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe erzielte die Sendung einen passablen Marktanteil von 9,3 Prozent.

Die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" war damit deutlich gefragter als die US-Serien, die sonst am Mittwochabend zu sehen sind. Der Sender bewegte sich zudem in etwa auf Augenhöhe mit RTL und Sat.1. Die Idee von ProSieben, im Anschluss auf "Galileo Big Pictures" zu setzen, war dagegen keine sonderlich gute: Nur noch 500.000 Menschen blieben dran, um die Wissenssendung zu sehen, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf überschaubare 6,7 Prozent zurück.

Am Vorabend gelang "Galileo" dagegen der Sprung in die Zweistelligkeit: Genau 10,0 Prozent Marktanteil verzeichnete das Magazin, das damit zu den wenigen Lichtblicken des Senders im Tagesprogramm zählte. Abseits von "Galileo" erzielte bei ProSieben am Mittwoch nur der "Big Bang Theory"-Dreierpack deutlich mehr als zehn Prozent. So erklärt es sich dann auch, dass sich der Sender im Tagesschnitt mit nur 7,6 Prozent über die Ziellinie schleppte.

Schlusslicht unter den acht großen Sendern war übrigens Kabel Eins, wo am Mittwoch nicht allzu viel gelingen wollte. Den Tiefpunkt markierte eine Folge von "Navy CIS: L.A.", die um kurz nach 16 Uhr gerade mal 0,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte, ehe "Abenteuer Leben" danach mit 1,9 Prozent versagte. Luft nach oben besteht aber auch noch für das Comeback von "Schrauben, sägen, siegen": Ab 18:55 Uhr erreichte die Heimwerker-Show im Schnitt 510.000 Zuschauende sowie 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.