RTL hat am Donnerstag mit dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein überzeugt. Das Match, das gleichzeitig auch der erste große Auftritt von Hansi Flick als Trainer der Nationalmannschaft war, erreichte in Halbzeit eins 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In Halbzeit zwei stieg die Reichweite dann sogar auf 7,24 Millionen. 23,3 und 30,7 Prozent Marktanteil wurden damit beim Gesamtpublikum gemessen.

Noch ein gutes Stück besser lief es für RTL in der Zielgruppe: 2,21 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten während den zweiten 45 Minuten ein und bescherten dem Sender so 34,4 Prozent Marktanteil. In Halbzeit eins kam man ebenfalls auf sehr starke 29,7 Prozent. Werte für diese sind für RTL mit dem regulären Programm inzwischen nicht mehr drin, weshalb ein solcher Ausreißer nach oben Balsam auf die Seelen sein dürfte.

Auch die Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele erreichte im Anschluss an das Spiel noch gute 16,8 Prozent. Und so war RTL am Donnerstag in der Zielgruppe mit 16,5 Prozent unumstrittener Marktführer, ProSieben erreichte auf Platz zwei nur 7,8 Prozent. Und auch beim Gesamtpublikum erreichte RTL sehr gute 12,4 Prozent, hier lief es nur für das ZDF (13,6 Prozent) besser.

Das gute Abschneiden der Mainzer überrascht deshalb, weil es in der Primetime recht mau lief. Mit dem Film "Für immer Eltern" erreichte man lediglich 2,67 Millionen Menschen, das entsprach 10,3 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" kam danach auf 12,3 Prozent und "maybrit illner" erzielte 11,5 Prozent. Erst mit "Markus Lanz" ging es spürbar auf 14,8 Prozent nach oben. Aber vor allem in der Daytime war das ZDF mal wieder eine Größe für sich, weshalb man am Ende auch wieder an der Spitze der Tagescharts stand.

Mit 11,1 Prozent erreichte Das Erste als dritter Sender einen zweistelligen Tagesmarktanteil. Mit dem "Usedom-Krimi" war man in der Primetime auch erster RTL-Verfolger: 4,38 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 16,9 Prozent Marktanteil. Für die "Tagesschau" lief es zuvor noch etwas besser, hier wurden exakt 20 Prozent gemessen. 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. "Panorama" gab im Anschluss an den Krimi allerdings massiv nach und fiel auf eine Reichweite von 1,92 Millionen, das hatte 7,9 Prozent Marktanteil zur Folge.