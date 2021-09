am 06.09.2021 - 09:05 Uhr

Nach dem Chaos-Rennen von Belgien, das erst verspätet startete und dann nach nur zwei Runden schon wieder abgebrochen wurde, ging der Große Preis der Niederlande am Sonntag unter normalen Bedingungen über die Bühne. Für Sky erwies sich die Live-Übertragung dabei als besonders großer Erfolg: Nie zuvor erzielte der Pay-TV-Sender mit einem Formel-1-Rennen einen höheren Marktanteil als diesmal.

420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten ab kurz nach 15 Uhr für hervorragende 16,9 Prozent in der Zielgruppe - die Saison-Bestmarke wurde damit um mehr als fünf Prozentpunkte übertroffen. Der Erfolg dürfte dabei auch darauf zurückzuführen sein, dass zwar die Motorsport-Fans vor dem Fernseher saßen, viele andere wegen der sommerlichen Temperaturen aber eher nicht.

So erklärt sich dann auch, dass die Gesamt-Reichweite des Rennens mit 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ähnlich hoch ausfiel wie zuletzt. Der Marktanteil belief sich hier übrigens auf 7,3 Prozent. Die Bestmarke des Saison-Auftakts, als sogar über eine Million Fans einschalteten, blieb somit erneut unuerreicht. Punkten konnte Sky am Sonntag aber auch mit den Vor- und Nachberichten, die es noch auf überzeugende Marktanteile von 5,2 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe brachten.

Unter dem frei-empfangbaren Sendern war derweil Nitro der größte unter den Kleinen: Starke 2,8 Prozent Marktanteil erzielte der Kanal am Sonntag im Schnitt - und auch hier waren Motor-Themen durchaus gefragt: Die vier "Top Gear"-Folgen erzielten tagsüber Marktanteile von bis zu 3,8 Prozent in der Zielgruppe. Am späten Abend überzeugten aber auch die Krimi-Wiederholungen: Ab 22:45 Uhr verzeichnete Nitro Marktanteile von teils deutlich mehr als vier Prozent.