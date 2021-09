Als ProSieben vor einem Jahr den Kino-Hit "Bohemian Rhapsody" erstmals im Free-TV ausstrahlte, erreichte der Sender mehr als drei Millionen Menschen über einen Marktanteil von 18 Prozent in der Zielgruppe. Doch auch die nun gezeigte Wiederholung erwies sich für ProSieben als voller Erfolg - und das, obwohl nicht nur der "Polizeiruf" als Gegner am Start war, sondern auch das Fußball-Länderspiel bei RTL mit mehr als 30 Prozent Marktanteil (DWDL.de berichtete).

Ungeachtet dessen erreichte "Bohemian Rhapsody" ab 20:15 Uhr noch einmal 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die für einen richtig guten Marktanteil von 13,2 Prozent sorgten. Die anschließende Dokumentation "Queen - Days of our Lives" steigerte sich nach 23 Uhr sogar auf 14,4 Prozent. Insgesamt erreichte der Spielfilm zur besten Sendezeit im Schnitt 1,69 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil auch hier bei überzeugenden 6,3 Prozent lag.

Andere Filme waren längst nicht so sehr gefragt: So blieb Sar.1 mit der Komödie "Die Schadenfreundinnen" bei 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kleben, ehe "Run All Night" auf 4,2 Prozent einbrach. Bei RTLzwei wiederum blieb "Der Sex-Pakt" mit 4,1 Prozent blass. Dazu kommt, dass "Love Island" im schwachen Umfeld auf neue Tiefstwerte fiel: Nur 400.000 Personen entschieden sich ab 22:16 Uhr für die Kuppelshow, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei desolaten 3,6 Prozent.

Kabel Eins konnte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" deutlich bessere Quoten erzielen und überzeugte am späten Abend mit 6,1 Prozent Marktanteil, obwohl die Dokusoap "Yes, we camp!" im Vorfeld gegen die starke Konkurrenz zunächst nicht über 4,0 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Bei Vox wiederum erzielte die Wiederholung eines Promi-Specials von "Hot oder Schrott" unspektakuläre 5,5 Prozent Marktanteil. Stärker waren dagegen "Die Beet-Brüder", die am Vorabend auf 1,15 Millionen Zuschauende und starke 10,8 Prozent Marktanteil kamen.