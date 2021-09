Das Interesse der jüngeren Menschen an politischen Sendungen ist in diesen Tagen ausgesprochen groß. Das ließ sich bereits am Montag erkennen, als sich die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock den Fragen des Publikums in der "Wahlarena" stellte. Da lag der Marktanteil der ARD-Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen bereits bei mehr als elf Prozent. Ihr SPD-Herausforderer Olaf Scholz konnte die Quoten jetzt, nur einen Tag später, sogar noch einmal deutlich steigern.

Mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die "Wahlarena" im Ersten einen starken Marktanteil von 14,4 Prozent und machte den öffentlich-rechtlichen Sender damit zum klaren Marktführer vor Unterhaltungsformaten wie "Schwiegertochter gesucht" oder "How Fake Is Your Love". Nur die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verzeichneten am Dienstag noch mehr jüngeres Publikum.

Insgesamt zeigte der Quoten-Trend im Vergleich zum Montag ebenfalls klar nach oben: 3,86 Millionen Zuschauende sorgten für 14,7 Prozent Marktanteil. Damit verzeichnete die Scholz-Sendung über 800.000 Menschen mehr als die "Wahlarena" mit Baerbock. Vom starken Vorlauf profitierte zudem das Politmagazin "Fakt", das anschließend noch 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ungewöhnlich stark abschnitt.

Später am Abend gelang auch den "Tagesthemen" noch ein zweistelliger Marktanteil - im Duell mit "RTL Direkt" hatte der öffentlich-rechtliche Sender somit einmal mehr die Nase vorn. Gute Quoten gab es am Dienstagabend allerdings auch für das ZDF, wenngleich der zweite Teil des Krimis "Im Netz der Carmorra" im Vergleich zum Vortag fast 800.000 Personen einbüßte. Im Schnitt blieben 4,03 Millionen übrig, die 15,4 Prozent Marktanteil entsprachen. Beim jungen Publikum lief es mit nur 4,7 Prozent dagegen überschaubar.