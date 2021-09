Mit einem Tagesmarktanteil von nur 6,1 Prozent belegte ProSieben am Dienstag in der Zielgruppe einen ernüchternden fünften Rang. Blickt man aufs Gesamtpublikum, dann waren für den Privatsender sogar nur 2,5 Prozent drin, womit sich ProSieben sogar nur auf Platz zehn einsortierte - hinter RTLplus. Während es nachmittags für die Sitcom-Wiederholungen passabel lief und die Magazine "taff" und "Galileo" jeweils mehr als elf Prozent erzielten, bereitete vor allem die Primetime riesige Probleme.

Mit gerade mal 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern legte die neue Datingshow "How Fake Is Your Love?" einen ziemlichen Fehlstart hin. Kein anderer der großen Sender lockte 20:15 Uhr weniger Menschen vor den Fernseher und selbst kleine Kanäle wie DMAX, Nitro oder ZDFneo ließen ProSieben am Dienstagabend klar hinter sich. Beim Gesamtpublikum war für "How Fake Is Your Love?" damit nur ein Marktanteil von 1,9 Prozent drin.

Aber auch in der Zielgruppe stieß das Format nur auf ein überschaubares Interesse und bewegte sich mit 5,3 Prozent weit unterhalb des Senderschnitts. Die anschließende Wiederholung von "Beauty & The Nerd" geriet schließlich mit 170.000 Zuschauenden sowie 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vollends unter die Räder. Bemerkenswert ist aber auch, dass RTL die Schwäche der Konkurrenz nicht zu nutzen wusste: Mit 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum bewegte sich "Schwiegertochter gesucht" auf dem mauen Quoten-Niveau der letzten Wochen.

Später am Abend konnte der Kölner Sender ebenfalls nichts reißen: So fiel "RTL Direkt" auf 7,6 Prozent, ehe ein "Extra Spezial" mit 8,1 Prozent kaum besser lief. In Sat.1 wiederum konnten sich die "Fahrrad-Cops im Einsatz" nach dem schwachen Start auf unspektakuläre 6,3 Prozent steigern, lagen damit aber klar hinter den Dokusoaps der Konkurrenz: So erzielte "Hot oder Schrott" bei Vox im Laufe des Abends bis zu 9,4 Prozent, während "Hartz und herzlich" bei RTLzweiauf gute 7,2 Prozent kam.

Zu später Stunde lief es aber auch für RTLzwei nicht nach Plan: Während "Love Island" mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin besser lief als zuletzt, geriet die Jugendserie "Wir sind jetzt" ab 23:41 Uhr wie schon am Montag unter die Räder. Auf lediglich 2,6 Prozent Marktanteil brachte es die neue Folge, insgesamt schalteten nur 120.000 Menschen ein.