Am Donnerstag ist bei ProSieben das neue Format "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" gestartet. Bülent Ceylan, Sandy Mölling und vier weitere Promis mussten sich in dem Format einer Feuerwehrausbildung unterziehen - doch so richtig angekommen ist das beim Publikum nicht. Nur 640.000 Menschen sahen sich die Sendung an, damit lag man sogar noch hinter "Achtung Abzocke". Peter Giesel unterhielt zur gleichen Zeit bei Kabel Eins 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Zielgruppe lag ProSieben dann leicht vor Kabel Eins, das wird die Verantwortlichen aber kaum zufriedenstellen. 400.000 Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten den "Job-Touristen" nämlich nur 6,5 Prozent Marktanteil. Damit musste sich ProSieben in der Primetime hinter dem Ersten, ZDF, Vox, RTL und zum Teil auch Sat.1 einordnen. Bei Kabel Eins erreichte "Achtung Abzocke" 5,8 Prozent.

Am späten Abend konnte Kabel Eins das Kräfteverhältnis dann auch beim jungen Publikum umdrehen: Während "red." bei nur 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb, steigerte sich das "K1 Magazin" auf sehr gute 8,0 Prozent. Mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hatte das Magazin ab 22:20 Uhr die gleiche Reichweite wie die "Job-Touristen" bei ProSieben zu einer deutlich besseren Sendezeit. "red." sahen sich nur 410.000 Menschen an.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,2 Prozent landete ProSieben am Donnerstag auf Platz sechs unter allen Sendern, damit lag man nicht nur hinter den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern auch hinter Sat.1, RTL und Vox. Kabel Eins kam auf immerhin 5,0 Prozent Tagesmarktanteil.