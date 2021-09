Mit mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerin ist "Tina mobil" in der vergangenen Woche hervorragend gestartet. Das tolle Auftaktniveau konnte die neue Serie in Woche zwei aber nicht halten - stattdessen musste Das Erste mit deutlichen Abschlägen leben. So kam am Mittwoch die erste Folge des Abends auf 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Reichweite der zweiten Episode sank danach auf 3,47 Millionen. Mit 14,1 und 13,1 Prozent Marktanteil kann man beim Sender noch immer zufrieden sein, im Vergleich zur Vorwoche, als 16 Prozent drin waren, ist es aber deutlich weniger.

Doch nicht nur Das Erste hatte am Mittwoch mit Reichweiten-Schwund zu kämpfen. Die "Terra X Show" im ZDF brachte es auf 3,19 Millionen Zuschauende, das ist ein neuer Tiefstwert. 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren die Folge, beim jungen Publikum erzielte die Show nur schwache 6,7 Prozent. "Tina Mobil" kam zuvor bei den 14- bis 49-Jährigen auf 8,0 bzw. 6,2 Prozent.

Das Erste und das ZDF waren in der Primetime so schwach unterwegs, dass die drei meistgesehenen Formate am Mittwoch vor 20:15 Uhr zu sehen waren. Ganz vorne in den Quotencharts steht die "Tagesschau" mit einer Reichweite von 5,40 Millionen. Den zweiten Platz sicherte sich die ZDF-Vorabendserie "SOKO Wismar", die es auf 4,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte, auf dem Sendeplatz um 18 Uhr reichte das zu satten 23,5 Prozent Marktanteil. Die "heute"-Nachrichten schafften später noch 19,4 Prozent, die Reichweite blieb mit 4,12 Millionen nahezu konstant.

Gute Quoten erzielte im ZDF am späten Abend auch das "Sportstudio", in dem Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele zu sehen waren. 1,87 Millionen Menschen waren ab 23 Uhr noch mit dabei, das führte zu einem Marktanteil in Höhe von 14,5 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren gute 10,1 Prozent drin. Durch die Sendung begann "Markus Lanz" erst um Mitternacht, die Talkshow kam trotzdem auf durchschnittlich 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt wurden damit 15,7 Prozent Marktanteil gemessen, bei den Jüngeren waren es 10,6 Prozent.